Рубль в пятницу упал к доллару и евро, не отреагировав на решение ЦБ по ключевой ставке

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро выросли на Московской бирже по итогам торгов пятницы; рубль упал к бивалютной корзине, не отреагировав на решение Банка России повысить ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов (б.п.), до 8,5%, так как рынок в значительной мере допускал такую возможность после публикации последних данных по инфляции и инфляционным ожиданиям населения.

Курс доллара США составил 90,92 руб./$1 в 19:00, что на 69 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 101,2 руб./EUR1, подорожав на 69,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 69,34 копейки - до 95,55 руб. Курс китайского юаня поднялся на 4,1 копейки - до 12,62 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль ускорил снижение в ходе вечерних торгов, заметно понизился к доллару и евро по итогам пятницы. Участники рынка не отреагировали на решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку до 8,5%, так как значительной мере допускали такую возможность после публикации последних данных по инфляции и инфляционным ожиданиям населения. Консенсус-прогноз рынка составлял 50 б.п., но многие аналитики допускали и более широкий шаг - и 75 б.п., и 100 б.п., причем некоторые из них добавили в свои сценарии более жесткие решения Центробанка после публикации свежей сводки о динамике инфляционных ожиданий.

В преддверии заседания совета были раскрыты оперативные данные по инфляционным ожиданиям населения: как следует из опроса "инФОМ", в июле они выросли до 11,1% с 10,2% в июне.

Решение о повышении ставки было принято впервые с февраля прошлого года, когда рост произошел с 9,5% до 20%. После, вплоть до сентября, принимались решения либо о снижении, либо о сохранении ставки, а с сентября она оставалась на уровне 7,5% годовых.

"Текущие темпы прироста цен, включая широкий набор устойчивых показателей, превысили 4% в пересчете на год и продолжают расти. Увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, в том числе в силу ограниченности свободных трудовых ресурсов. Это усиливает устойчивое инфляционное давление в экономике. Увеличились инфляционные ожидания. Динамика внутреннего спроса и произошедшее с начала 2023 года ослабление рубля существенно усиливают проинфляционные риски. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика ограничит масштаб отклонения инфляции вверх от цели и направлена на возвращение инфляции к 4% в 2024 году", - говорится в сообщении регулятора.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее, отмечает ЦБ РФ.

В июне, сохранив ставку неизменной, ЦБ максимально ужесточил риторику: формулировку сигнала регулятор изменил с "Банк России на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки" на "Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях". Несмотря на повышение ставки с опережением рыночных ожиданий, ЦБ и в июльском заявлении оставил жесткий сигнал по сути неизменным, добавив в него только слово "дальнейшего" (так как первое повышение уже состоялось). "Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее", - сказано в заявлении.

Акцент в июльском заявлении ЦБ сделан на долгосрочных проинфляционных факторах: экономика не справляется с растущим внутренним спросом, в особенности с учетом дефицита трудовых ресурсов (мотив ограничений со стороны рынка труда в заявлении усилен и поднят в первый абзац).

Заседание 21 июля - опорное, ЦБ опубликовал обновленный среднесрочный макропрогноз. После заседания состоялась традиционная пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Ослабление рубля было одним из факторов при принятии решения о повышении ключевой ставки, но не главным, более значимым в настоящий момент является превышение спроса над возможностями предложения, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ.

"Ослабление рубля - значимый фактор, но не ключевой фактор", - отметила она. "На наш взгляд, ключевой фактор для нас сейчас - это превышение спроса над возможностями расширения предложения. И это связано с ограничениями на стороне предложения, в том числе с недостатком рабочей силы", - подчеркнула Набиуллина.

Экспортеры оставляют на своих зарубежных счетах несущественную часть своей экспортной выручки - в пределах 1%, так что доля, поступающая в РФ, не снизилась, снизился сам объем экспорта, сообщила также Набиуллина. "Что касается продажи экспортерами выручки, мы продолжаем мониторинг этого. (...) С точки зрения валютной части экспортной выручки, которая поступает в нашу страну, доля никак не снизилась. У нас объемы экспорта снизились", - сказала она.

Банк России, по ее словам, также анализирует, "насколько экспортеры напрямую оставляют средства за рубежом на своих счетах". "По нашим данным, это небольшие средства, в пределах 1% от экспортной выручки", - отметила Набиуллина.

Комментарии аналитиков

"ЦБ РФ сделал очень резкий шаг, повысив ключевую ставку на 100 б.п. - до 8,5%, что расходится с более умеренными ожиданиями рынка, который ждал ее повышения на 50 б.п. Как заявила Э.Набиуллина, регулятор не рассматривал опцию повышения ставки на 50 б.п. и выбирал между повышением на 75 б.п. и 100 б.п. Кроме того, ЦБ РФ повысил прогнозный диапазон инфляции на 2023 г. до 5,0-6,5% г/г с предыдущих 4,5-6,5%, что указывает на опасения по поводу краткосрочных инфляционных рисков. Риторика пресс-релиза также говорит о том, что ЦБ РФ оставляет открытой перспективу дальнейшего повышения ставки на следующем заседании, и обновленный прогноз по ставке указывает на то, что регулятор не рассматривает ее понижение в 2023 году", - подчеркивают аналитики Альфа-банка.

"Банк России поднял ключевую ставку на 100 б.п. Мы, как и большинство участников рынка, ожидали, что ставку поднимут на 50 б.п., хотя после последних данных по инфляции стали допускать возможность более жесткого шага. Вероятность повышения ставки на следующих заседаниях ЦБ РФ увеличилась, но все будет зависеть от последующих данных по инфляции. Для стабилизации ситуации регулятор может продолжить поднимать ставку", - отмечает аналитик "МКБ Инвестиции" Азрет Гулиев.

"Как и всегда регулятор, принимая решение в отношении ставки, прежде всего руководствовался данными по инфляции. В конце прошлой недели Банк России опубликовал данные по динамике потребительских цен в июне, где указал на месячный прирост цен на уровне 0,52% против 0,39% в мае. В годовом выражении рост инфляции составил 6,4%. Также на днях Банк России опубликовал данные по инфляционным ожиданиям населения, которые выросли на 0,9 п.п., до 11,1%. Все эти факторы говорили в пользу повышения ставки на сегодняшнем заседании. Вопрос был лишь в том, насколько существенным может быть повышение ставки со стороны регулятора. Учитывая, что индекс цен государственных облигаций RGBI снизился на 1,6% по сравнению с июньским заседанием, рынок был готов к повышению ставки ЦБ. В то же время слабость российской национальной валюты еще не успела отразиться на темпах роста инфляции, что и могло подтолкнуть Банк России пойти на более радикальное повышение ставки", - полагает аналитик "Цифра брокер" Даниил Болотских.

Банк России с 1 августа помимо регулярных операций по покупке/продаже иностранной валюты в рамках бюджетного правила начнет осуществлять операции в связи с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для размещения их в разрешенные финансовые активы внутри страны, говорится в сообщении регулятора.

Операции "зеркалирования" будут проводиться в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра" равномерно в течение полугодия со смещением на один месяц вперед.

С 1 января по 30 июня нетто-объем операций по размещению средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, выраженные в рублях, составил 288,4 млрд рублей. Таким образом, с 1 августа 2023 года по 31 января 2024 года ежедневный объем операций составит 2,3 млрд рублей, отмечает ЦБ.

При этом Банк России устанавливает ограничение на максимальный совокупный размер таких операций за полугодие в размере 300 млрд рублей. Если фактический объем инвестирования средств фонда превысит это значение, величина превышения будет переноситься для "зеркалирования" в последующие периоды.

Нефть

Нефтяные котировки растут в пятницу и завершают в плюсе четвертую неделю подряд в ожидании дефицита на рынке во втором полугодии этого года, пишет MarketWatch.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 подорожали на 1,14% - до $80,54 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на 1,23% - до $76,58 за баррель.

С начала текущей недели Brent подорожала на 0,5%, WTI - более чем на 1%. В июле прирост котировок составляет соответственно свыше 6% и 7%.

Позитивными для рынка факторами являются объявленное Саудовской Аравией и Россией сокращение добычи, а также ожидания, что крупнейшие центральные банки мира близки к завершению цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

ЦБ РФ сохранил прогноз по цене на нефть марки Urals на 2023 год на уровне $55 за баррель, аналогичные ожидания - $55/барр. - в отношении 2024 и 2025 годов оставлены без изменений, говорится в опубликованном в пятницу среднесрочном прогнозе Центробанка. В 2026 году ЦБ также ожидает среднегодовую цену Urals на уровне $55 за баррель.

Как сообщалось, в середине апреля Минэкономразвития внесло в правительство согласованные с Минфином основные параметры сценарных условий на 2023-2026 годы, включив в них прогнозы не по Urals, а по Brent.

Согласно апрельским ожиданиям Минэкономразвития, цена на нефть марки Brent в 2023 году может составить $80,7 за баррель, в 2024 году - $75,7, в 2025 году - $71,9, в 2026 году - $70,6.

Источник, знакомый с ходом обсуждения прогноза, пояснял в апреле "Интерфаксу", что "в рамках сценарных условий предусмотрен отход от индикатора цены марки Urals (ввиду его нерепрезентативности)", а в сценарные условия включен прогноз цены на нефть марки Brent, а также оценка экспортной контрактной цены по данным ФТС (она идет в закрытом формате).

Курсы валют

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 46,99 копейки, до 90,3846 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,1768 рубля, до 100,6562 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу упал на 45,28 копейки по отношению к четвергу и составил 90,4323 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 43,64 копейки и составил 90,4484 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 132,924 млн, из которых $372,811 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $760,113 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 1,3854 рубля, до 100,6345 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 96,83 копейки, до 100,6966 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR375,071 млн, из которых EUR81,288 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR293,783 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" выросла на 3 базисных пункта - до 7,99% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц повысилась на 3 базисных пункта - до 7,49% годовых, на 3 месяца увеличилась на 2 базисных пункта - до 7,37% годовых, на 6 месяцев - на 1 базисный пункт, до 7,39% годовых.