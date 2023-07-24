"Северсталь" во II квартале нарастила выплавку стали на 9%, до 2,95 млн т

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - "Северсталь" во II квартале 2023 года увеличила выплавку стали на 9% по сравнению с I кварталом - до 2,95 млн тонн, сообщила компания.

Консолидированные продажи стальной продукции группы в прошлом квартале упали на 2%, до 2,699 млн тонн по сравнению с I кварталом на фоне нормализации запасов готовой продукции в цепочке поставок.

Продажи полуфабрикатов снизились на 6%, до 0,28 млн тонн, в основном из-за падения реализации чугуна. Продажи коммерческой стали (горячекатаный и сортовой прокат) сократились на 14%, до 1,1 млн тонн из-за снижения продаж горячекатаного проката на фоне направления его на дальнейшие переделы для увеличения производства и продаж продукции с высокой добавленной стоимостью (+11%, до 1,32 млн тонн).

В частности, продажи труб большого диаметра за квартал выросли на 40%, до 122 тыс. тонн.

Доля продукции с высокой добавленной стоимостью в продажах повысилась до 49% (+6 п.п. к I кварталу).

Продажи железной руды третьим лицам увеличились до 0,65 млн тонн (+76%), на фоне повышения продаж концентрата. Общие продажи железорудного сырья выросли на 9% к I кварталу до 4,44 млн тонн. Продажи окатышей увеличились на 3%, составив 2,68 млн тонн. Продажи железорудного концентрата выросли на 20%, до 1,77 млн тонн, на фоне увеличения потребности ЧерМК для обеспечения роста производства стали, а также увеличения продаж концентрата третьим лицам, которое было обеспечено увеличением производства руды в летний сезон.

Основные показатели "Северстали" за I квартал (тысячи тонн):

II кв. 2023 I кв. 2022 Изменение кв/кв, % Январь-июнь 2023 Изменение г/г/, % Производство Чугун 2 917 2 724 7% 5 641 6% Сталь 2 950 2 701 9% 5 651 6% Продажи Стальная продукция, включая: 2 699 2 766 -2% 5 466 9% Полуфабрикаты 281 300 -6% 580 -10% Коммерческая сталь (г/к прокат без травления и сорт) 1 103 1 278 -14% 2 381 19% продукция с высокой добавленной стоимостью 1 316 1 188 11% 2 504 7% Железная руда 651 369 76% 1 020 2%

Глава "Северстали" Александр Шевелев охарактеризовал ситуацию на мировых рынках во втором квартале как "довольно сложную".

"Цены на сталь и сырье снижались. Падение началось в марте на фоне падения спроса на сталь в Китае. Объем производства стали в КНР рос на протяжении большей части первого квартала. При этом рост спроса на сталь со стороны конечных потребителей оказался не такой высокий, как ожидалось в начале года. На фоне роста производства с одновременной стагнацией потребления стали в Китае, КНР существенно нарастила экспорт металлопродукции, - приводятся в пресс-релизе слова CEO компании. - Так, например, экспорт стали из Китая в мае достиг рекордного уровня с 2016 года, что оказало давление на котировки стали во многих регионах мира. Цены стабилизировались только в июне, достигнув $545/тонна FOB Китай. При этом на российском рынке мы не наблюдаем такой волатильности цен".