"Северсталь" во II квартале нарастила выплавку стали на 9%, до 2,95 млн т
Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - "Северсталь" во II квартале 2023 года увеличила выплавку стали на 9% по сравнению с I кварталом - до 2,95 млн тонн, сообщила компания.
Консолидированные продажи стальной продукции группы в прошлом квартале упали на 2%, до 2,699 млн тонн по сравнению с I кварталом на фоне нормализации запасов готовой продукции в цепочке поставок.
Продажи полуфабрикатов снизились на 6%, до 0,28 млн тонн, в основном из-за падения реализации чугуна. Продажи коммерческой стали (горячекатаный и сортовой прокат) сократились на 14%, до 1,1 млн тонн из-за снижения продаж горячекатаного проката на фоне направления его на дальнейшие переделы для увеличения производства и продаж продукции с высокой добавленной стоимостью (+11%, до 1,32 млн тонн).
В частности, продажи труб большого диаметра за квартал выросли на 40%, до 122 тыс. тонн.
Доля продукции с высокой добавленной стоимостью в продажах повысилась до 49% (+6 п.п. к I кварталу).
Продажи железной руды третьим лицам увеличились до 0,65 млн тонн (+76%), на фоне повышения продаж концентрата. Общие продажи железорудного сырья выросли на 9% к I кварталу до 4,44 млн тонн. Продажи окатышей увеличились на 3%, составив 2,68 млн тонн. Продажи железорудного концентрата выросли на 20%, до 1,77 млн тонн, на фоне увеличения потребности ЧерМК для обеспечения роста производства стали, а также увеличения продаж концентрата третьим лицам, которое было обеспечено увеличением производства руды в летний сезон.
Основные показатели "Северстали" за I квартал (тысячи тонн):
|II кв. 2023
|I кв. 2022
|Изменение кв/кв, %
|Январь-июнь 2023
|Изменение г/г/, %
|Производство
|Чугун
|2 917
|2 724
|7%
|5 641
|6%
|Сталь
|2 950
|2 701
|9%
|5 651
|6%
|Продажи
|Стальная продукция, включая:
|2 699
|2 766
|-2%
|5 466
|9%
|Полуфабрикаты
|281
|300
|-6%
|580
|-10%
|Коммерческая сталь (г/к прокат без травления и сорт)
|1 103
|1 278
|-14%
|2 381
|19%
|продукция с высокой добавленной стоимостью
|1 316
|1 188
|11%
|2 504
|7%
|Железная руда
|651
|369
|76%
|1 020
|2%
Глава "Северстали" Александр Шевелев охарактеризовал ситуацию на мировых рынках во втором квартале как "довольно сложную".
"Цены на сталь и сырье снижались. Падение началось в марте на фоне падения спроса на сталь в Китае. Объем производства стали в КНР рос на протяжении большей части первого квартала. При этом рост спроса на сталь со стороны конечных потребителей оказался не такой высокий, как ожидалось в начале года. На фоне роста производства с одновременной стагнацией потребления стали в Китае, КНР существенно нарастила экспорт металлопродукции, - приводятся в пресс-релизе слова CEO компании. - Так, например, экспорт стали из Китая в мае достиг рекордного уровня с 2016 года, что оказало давление на котировки стали во многих регионах мира. Цены стабилизировались только в июне, достигнув $545/тонна FOB Китай. При этом на российском рынке мы не наблюдаем такой волатильности цен".