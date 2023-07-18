ММК во II квартале увеличил выплавку стали на 13%, продажи - на 11%

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Группа ММК (флагманский актив - "Магнитогорский металлургический комбинат") во II квартале 2023 года увеличила производство стали на 13% к I кварталу, до 3,457 млн тонн, на фоне хороших показателей спроса на рынке России и стран ближнего зарубежья, а также частичного восстановления деловой активности в Турции.

Продажи металлопродукции группы составили 3,065 млн тонн, повысившись на 11% благодаря хорошей конъюнктуре внутреннего рынка и росту продаж турецкого актива.

Реализация премиальной продукции увеличилась на 13,5%, составив 1,332 млн тонн. Доля такой продукции в портфеле продаж составила 43,4% (42,5% кварталом ранее).

В третьем квартале ММК ожидает сохранения благоприятной конъюнктуры российского рынка. Стабилизация спроса на высоком уровне будет поддерживаться сезонной строительной активностью и устойчивым потреблением в других отраслях промышленности, говорится в пресс-релизе.

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