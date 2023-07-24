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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

Канадская TC Energy продаcт газопроводные активы за $3,9 млрд

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Канадская TC Energy Corp. сообщила, что достигла соглашения о продаже 40%-ной доли в компаниях Columbia Gas Transmission LLC и Columbia Gulf Transmission LLC инвестиционной фирме Global Infrastructure Partners (GIP) за 5,2 млрд канадских долларов ($3,9 млрд).

TC Energy останется оператором газопроводов, принадлежащих компаниям, а инвестиции в регулярное техобслуживание и модернизацию инфраструктуры будут финансироваться совместно.

Полученные от сделки средства будут направлены на сокращение задолженности и на финансирование капиталовложений, сказал глава TC Energy Франсуа Пуарье.

Columbia Gas и Columbia Gulf обслуживают газопроводы в Северной Америке общей протяженностью свыше 15 тысяч миль (24 тысячи км).

TC Energy Columbia Gulf Columbia Gas Франсуа Пуарье Канада
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