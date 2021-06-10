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Компания TC Energy отказалась от проекта трубопровода Keystone XL

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Канадская компания TC Energy объявила, что официально отказывается от реализации проекта трубопровода Keystone XL из канадской провинции Альберта до нефтеперерабатывающих заводов на побережье Мексиканского залива.

"TC Energy Corporation (...) подтвердила сегодня, что после всестороннего рассмотрения всех вариантов и консультаций со своим партнером, правительством Альберты, она прекратила проект трубопровода Keystone XL", - говорится в сообщении на сайте компании.

Президент США Джо Байден в день вступления в должность подписал указ, согласно которому прекращается реализация проекта строительства нефтепровода Keystone XL из канадской провинции Альберта до нефтеперерабатывающих заводов на побережье Мексиканского залива.

Проект строительства был в 2015 году заблокирован экс-президентом Бараком Обамой и восстановлен его преемником Дональдом Трампом.

Канада США TC Energy Keystone XL

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