РФ с 1 июля увеличила отгрузки пшеницы на экспорт почти в 1,6 раза

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - РФ с 1 июля этого года отгрузила на экспорт 3 млн 258 тыс. тонн пшеницы, что почти в 1,6 раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщается в мониторинге Российского зернового союза.

Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, отгрузки всего зерна выросли в 1,7 раза и достигли 4 млн 120 тыс. тонн. "Помимо высокого спроса на пшеницу, наблюдается и значительный интерес к российским ячменю и кукурузе. Так, отгрузки ячменя с начала месяца выросли в 3,2 раза, кукурузы - на 44%", - сказала она.

По данным Тюриной, наибольший спрос на пшеницу отмечен со стороны Саудовской Аравии. Отправки в эту страну увеличились в 2,2 раза, до 428 тыс. тонн. В направлении Египта экспорт вырос на 85% до 345 тыс. тонн, Израиля - почти в 1,9 раза до 198 тыс. тонн. По более 100 тыс. тонн пшеницы было отгружено в Бангладеш, Йемен, Танзанию.

Тюрина также сообщила, что продолжается расширение географии поставок. "В прошлом сезоне мы не грузили пшеницу в Судан и Катар, в этом сезоне уже отправлено по более 60 тыс. тонн в эти страны. В Бразилию, которой также год назад не было в числе импортеров российской пшеницы, отгружено 62 тыс. тонн", - обратила она внимание.

По ее данным, Саудовская Аравия является и основным покупателем российского ячменя. Экспорт в эту страну вырос в 4 раза до 250 тыс. тонн. Кроме того, в Ливию отгрузки увеличились в 6 раз до 136 тыс. тонн, в Иран - в 2,5 раза до 75 тыс. тонн. В числе новых покупателей ячменя в этот период появился Тунис, куда отправлено 81 тыс. тонн.

"Основные объемы кукурузы отгружены в Иран (рост в 2,2 раза до 152 тыс. тонн) и в Турцию – почти в 2,4 раза до 89,5 тыс. тонн", - сообщила эксперт.

Число портов отгрузки также растет, что связано с развитием логистики в сегменте "река-море". "С 1 по 24 июля этого года зерно отгружалось через 45 портов, в прошлом сезоне в это время – через 32, - сообщила Тюрина. - Стоит выделить рост отгрузок через малые порты Поволжья с последующей перевалкой уже в крупных портах и на рейде. Так, через Тольятти они увеличились в 5,5 раза до 55 тыс. тонн, это реально большой объем. Через Волгоград – в 2,6 раза до 29 тысяч тонн, через Самару, откуда в прошлом сезоне не грузили, – 11 тысяч тонн".

Кроме того, согласно мониторингу, через Новороссийск отгрузки выросли в 2,5 раза до 1 млн 388 тыс. тонн, рейдовая перевалка увеличилась в 1,7 раза до 857 тыс. тонн, через Ростов-на-Дону – на 20% до 528 тыс. тонн.

Тюрина также сообщила, что число компаний-экспортеров пшеницы в этом сезоне сократилось до 27 с 52 годом ранее. "Ушли в основном компании, которые грузили небольшие объемы", - сказала Тюрина.

Говоря о ценовой ситуации на рынке, эксперт заявила, что после закрытия "зерновой сделки" французская пшеница за неделю подорожала на 12,7% до $284 за тонну, американская – на 12,6% до $278. Российская пшеница (FOB Новороссийск) подорожала в меньшей степени – на 6,5% до $245 за тонну. При этом дисконт по отношению к европейской пшенице вырос за неделю до $39 с $22 за тонну.

Активный спрос со стороны экспортеров привел к росту цен на пшеницу на внутреннем рынке. На юге пшеница подорожала на 700-800 рублей за тонну, в центре – на 450 рублей, в Поволжье – на 200-300 рублей. В среднем пшеница 4-го класса подорожала у производителей почти на 15% до 13 900 рублей за тонну, в долларовом эквиваленте - на 5% до $154 за тонну.

Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона цены на французскую пшеницу ниже на 18%, американскую – на 13%, российскую – на 30%.