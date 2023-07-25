Adidas сократил выручку на 5% во II квартале

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Германская adidas AG, второй по величине в мире производитель спортивных товаров, во втором квартале снизила выручку на 5% в годовом выражении до 5,34 млрд евро. Об этом говорится в предварительной отчетности компании.

По предварительной оценке, операционная прибыль в апреле-июне упала до 176 млн с 392 млн евро годом ранее.

Руководство adidas AG отметило позитивный эффект от объявленной ранее распродажи оставшихся запасов кроссовок бренда Yeezy. Компания прекратила продажи продукции бренда, создававшегося в коллаборации с музыкантом Канье Уэстом, в октябре прошлого года и расторгла партнерское соглашение с Уэстом из-за его антисемитских высказываний.

Теперь компания ожидает, что списания в связи с нераспроданными запасами составят 400 млн евро, а не 500 млн евро, как прогнозировалось ранее.

В 2023 году производитель спорттоваров планирует зафиксировать снижение выручки без учета колебаний валютных курсов на 4-6% (mid-single-digit rate), тогда как ранее ожидалось падение на 7-9%. Операционный убыток, как ожидается, составит 450 млн евро, а не 700 млн евро.

Окончательная отчетность adidas за второй квартал и первое полугодие будет опубликована 3 августа.

Акции adidas дорожают на 4% на торгах во Франкфурте во вторник. Рыночная стоимость компании с начала года подскочила на 42,6% до 29,4 млрд евро.