Исследователи заявили, что ЕС упускает возможность сократить зависимость от импорта нефти

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - ЕС не может сократить спрос на нефть, поэтому просто заменяет российское сырье на других поставщиков, импортируя больше из США и Саудовской Аравии, а также менее традиционных продавцов, таких как Бразилия и Ангола, говорится в исследовании Европейской федерации транспорта и окружающей среды (Transport & Environment, T&E).

С тех пор, как ЕС ввел санкции в отношении России, произошла перекройка глобальной нефтяной карты, отмечают эксперты. "ЕС упускает историческую возможность сократить потребление нефти и уменьшить зависимость континента от импорта", - полагают он.

В январе 2022 года на долю России приходилось 31% европейского импорта нефти, к марту 2023 года этот показатель упал до 3% после введения различных санкций. В конце прошлого года США заменили Россию в качестве экспортера номер один в Европу, на долю которых приходилось 11% импорта ЕС, за ними последовали Норвегия и Саудовская Аравия, приводит данные T&E. Помимо традиционных поставщиков из Европы ежемесячный экспорт Анголы в ЕС вырос в 6 раз, достигнув почти 6 млн баррелей. Подскочила и доля бразильского и иракского экспорта.

Согласно анализу T&E, 80% роста экспорта нефти в Европу пришлось только на десять месторождений, причем основную часть взял на себя Техас, за которым следуют крупнейшее норвежское месторождение Johan Sverdrup и бразильское Lula.

Потребление нефти в Европе на 2% выше, чем в начале украинского конфликта, подчеркивают эксперты. Несмотря на общеконтинентальные усилия по сокращению потребления газа, которое упало на 15% за этот период, европейцы недостаточно предпринимают усилий, чтобы сократить потребление нефти, говорится в исследовании. Стабильно высокий спрос на нефть, по мнению аналитиков, обусловлен, в первую очередь, транспортным сектором Европы - дорожное движение вернулось к допандемийному уровню, а авиационный сектор достигнет своего пика в конце этого года.

"Если Европа достигнет своих текущих климатических целей, в 2030 году спрос на нефть упадет на 16%. Однако, как показывает моделирование T&E, Европа может сократить спрос на нефть на треть за счет сочетания таких мер, как ускорение электрификации автомобильного транспорта, введения ограничений скорости и сокращения воздушного движения", - говорится в работе.

"Домохозяйствам было сказано снизить свои термостаты, в то время как Европейская комиссия рекламирует газовую воздержанность. У ЕС есть план по сокращению потребления газа до 2024 года. В отношении нефти таких планов нет", - заключает руководитель нефтяной программы в T&E Агата Баунфур.