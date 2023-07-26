Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:23

"ЛУКОЙЛ-Коми" будет упразднено после присоединения к "ЛУКОЙЛ-Перми"

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - ПАО "ЛУКОЙЛ" решило реорганизовать две своих добывающих "дочки" путем присоединения ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" к ООО "ЛУКОЙЛ-Пермь".

Решение о реорганизации путем присоединения "ЛУКОЙЛ-Коми" к "ЛУКОЙЛ-Пермь" принято 24 июля, сообщает Федресурс.

"После завершения реорганизации в форме присоединения ООО "ЛУКОЙЛ-Пермь" продолжит деятельность, ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" прекратит деятельность", - говорится в сообщении.

Согласно финотчетности "ЛУКОЙЛ-Коми", выручка организации в 2022 году составила 551 млрд рублей (рост на 10,4%). При этом год для компании завершился с убытком в размере 54,1 млн рублей, в то время как в 2021 году была получена прибыль в размере 59,6 млн рублей.

"ЛУКОЙЛ-Пермь" по итогам 2022 года увеличила выручку на 10,9%, до 501,2 млрд рублей. Чистая прибыль снизилась на 36,7% и составила 55,7 млрд рублей.

По данным ЦДУ ТЭК, добыча "ЛУКОЙЛ-Коми" в 2021 году составила 14,9 млн тонн нефти. В 2022 году она выросла "в связи с интенсивным разбуриванием Ярейюского нефтегазоконденсатного месторождения", подчеркивал "ЛУКОЙЛ" в последнем отчете об устойчивом развитии. Согласно материалам компании, на добычу в Тимано-Печоре - основном регионе деятельности "ЛУКОЙЛ-Коми" - в прошлом году пришлось 19% от общей добычи "ЛУКОЙЛА" - примерно 16,15 млн тонн нефти. Аналогичная доля пришлась на нефтепроизводство в Предуралье, где ведёт деятельность "ЛУКОЙЛ-Пермь".

На сайте "ЛУКОЙЛ-Коми" сообщается, что компания создана в 2001 году, работает в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции и занимается геоизучением, разведкой, поиском и добычей углеводородов, реализацией нефти, газа, продукции газопереработки, а также транспортировкой нефти и газа. Общая численность сотрудников - более 7 тысяч человек.

Предприятие реализует проекты по разведке и добыче на территории восьми муниципальных образований: Усинске, Ухте, Вуктыле, Печоре, Сосногорске, а также в муниципальных районах - Ижемском, Усть-Цилемском (Коми) и Заполярном (НАО).

В состав организации входят три территориальных производственных предприятия - "ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз", "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз", "ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз", а также обособленные структурные подразделения - Нефтешахтное производственное предприятие "Яреганефть", Усинский газоперерабатываюший завод и Управление производственно-технической комплектации.

"ЛУКОЙЛ-Пермь" существует с 2003 года. Предприятие работает в Пермском крае, в Удмуртской Республике, Республике Башкортостан, а также в Троицко-Печорском районе Республики Коми. Компания владеет 116 лицензиями на пользование недрами с целью поиска, разведки и добычи углеводородов. Отбор нефти осуществляется на 114 месторождениях.

Наиболее активная добыча ведется в Пермском крае: в Усольском, Куединском муниципальных районах, а также на территориях Чернушинского, Частинского и Октябрьского муниципалитетов, сообщает сайт "ЛУКОЙЛ-Перми".

ЛУКОЙЛ ЛУКОЙЛ-Коми Федресурс ЛУКОЙЛ-Пермь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Банки Молдавии перестали работать с "Юнистримом"

Усманов и партнеры решили исключить офшорных миноритариев из состава участников ХК "ЮэСэМ"

Danone деконсолидирует финансовые результаты актива в России

Расписки Qiwi упали в цене на 6,5% на корпоративных новостях

Расписки Qiwi упали в цене на 6,5% на корпоративных новостях

Visa увеличила квартальную выручку лучше прогноза

Visa увеличила квартальную выручку лучше прогноза

Киви банк временно ограничил вывод средств с электронных кошельков физлиц

Новым главой китайского ЦБ назначен Пань Гуншэн

Путин подтвердил прогноз по темпам роста ВВП РФ в 2023 году выше 2%

Путин подтвердил прогноз по темпам роста ВВП РФ в 2023 году выше 2%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });