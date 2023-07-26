Инфляция в РФ с 18 по 24 июля ускорилась до 0,23%

Годовая инфляция выросла до 4%

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 18 по 24 июля составила 0,23% после 0,18% с 11 по 17 июля, 0,14% с 4 по 10 июля и 0,13% с 27 июня по 3 июля, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца потребительские цены к 24 июля выросли на 0,61%, с начала года повышение цен к этой дате составило 3,39%.

Из данных за 24 дня июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 24 июля ускорилась до 4,00% с 3,65% на 17 июля и с 3,25% на конец июня, если ее высчитывать из недельной динамики (исходя из оценки ЦБ годовой инфляции на 17 июля Банк России придерживается именно этой методики), и разогналась до 4,20% (с 3,86% на 17 июля), если высчитывать из среднесуточных данных за весь июль 2022 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития в феврале).

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 24 июля на уровне 4,19%, приводятся цифры в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"На неделе с 18 по 24 июля 2023 года на потребительском рынке цены выросли на 0,23%. Год к году инфляция составила 4,19%. В секторе продовольственных товаров цены выросли на 0,18% при увеличении темпов роста цен на плодоовощную продукцию. На остальные продукты питания сохранился умеренный рост цен. В сегменте непродовольственных товаров инфляция составила 0,41% на фоне удорожания легковых автомобилей, электро- и бытовых приборов, а также строительных материалов. Сдерживающее влияние на инфляцию оказало замедление роста цен в секторе услуг (0,12%), где снизились темпы удорожания авиабилетов на внутренние рейсы", - говорится в обзоре.

Как сообщалось, Банк России на заседании совета директоров 21 июля повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 8,5%, отмечая усилившееся инфляционное давление. По оценке ЦБ на 17 июля, годовой темп прироста потребительских цен возрос до 3,6% после 2,5% в мае и 3,3% в июне. ЦБ прогнозирует, что годовая инфляция в 2023 году составит 5,0-6,5% и вернется к 4% в 2024 году.

Прогноз Минэкономразвития РФ от апреля 2023 года предполагает инфляцию по итогам текущего года на уровне 5,3%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июля, по инфляции в 2023 году составляет 5,7%.