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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов

ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов
Фото: Boris Roessler/picture alliance via Getty Images

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания в четверг.

Как говорится в сообщении ЕЦБ, базовая ставка по кредитам увеличена до 4,25%, ставка по депозитам - до 3,75%, ставка по маржинальным кредитам - до 4,5%. Решение совпало с прогнозами аналитиков и участников рынка.

"Будущие решения совета управляющих ЕЦБ обеспечат сохранение ключевых ставок так долго, как это потребуется, на уровнях, ограничивающих экономическую активность в достаточной мере, чтобы добиться своевременного возврата инфляции в еврозоне к 2%-му целевому показателю ЕЦБ", - говорится в заявлении регулятора.

В июне ЕЦБ говорил, что его будущие решения "позволят довести ставки" до этих уровней.

ЕЦБ
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