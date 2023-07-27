ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов

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Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания в четверг.

Как говорится в сообщении ЕЦБ, базовая ставка по кредитам увеличена до 4,25%, ставка по депозитам - до 3,75%, ставка по маржинальным кредитам - до 4,5%. Решение совпало с прогнозами аналитиков и участников рынка.

"Будущие решения совета управляющих ЕЦБ обеспечат сохранение ключевых ставок так долго, как это потребуется, на уровнях, ограничивающих экономическую активность в достаточной мере, чтобы добиться своевременного возврата инфляции в еврозоне к 2%-му целевому показателю ЕЦБ", - говорится в заявлении регулятора.

В июне ЕЦБ говорил, что его будущие решения "позволят довести ставки" до этих уровней.