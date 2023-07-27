Доллар дешевеет к евро на итогах заседания ЕЦБ

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Доллар США умеренно дешевеет к евро на итогах заседаний Федеральной резервной системы США и Европейского центрального банка.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,04% в четверг, более широкий WSJ Dollar Index - 0,1%.

Курс евро к доллару по данным на 15:29 мск составляет $1,1095 по сравнению с $1,1086 на закрытие предыдущей сессии.

ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания в четверг. Базовая ставка по кредитам увеличена до 4,25%, ставка по депозитам - до 3,75%, ставка по маржинальным кредитам - до 4,5%. Решение совпало с прогнозами аналитиков и участников рынка.

"Будущие решения совета управляющих ЕЦБ обеспечат сохранение ключевых ставок так долго, как это потребуется, на уровнях, ограничивающих экономическую активность в достаточной мере, чтобы добиться своевременного возврата инфляции в еврозоне к 2%-ному целевому показателю ЕЦБ", - говорится в заявлении регулятора.

Накануне ФРС также ожидаемо повысила ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%. Уровень достиг максимума за 22 года. Аналитики предполагают, что июльское повышение может оказаться последним, пишет Trading Economics.

Глава ФРС Джером Пауэлл допустил, что Федрезерв повысит ставку в сентябре, если статданные будут обуславливать такую необходимость, при этом добавив, что сохранение ставки на прежнем уровне также является вероятным сценарием.

Фунт торгуется на уровне $1,2937 против $1,2942 накануне.

Курс доллара в паре с иеной вырос до 140,40 иены по сравнению со 140,25 иены на закрытие предыдущих торгов.

Негативным фактором для японской валюты являются ожидания сохранения ультрамягкой денежно-кредитной политики Банком Японии, который в пятницу подведет итоги двухдневного заседания.