Акционеры Polymetal одобрили делистинг с LSE

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Акционеры Polymetal на внеочередном собрании одобрили делистинг с Лондонской фондовой биржи, сообщила компания.

Теперь Polymetal подаст заявку на отмену допуска к торгам. Прекращение листинга ожидается 29 августа.

Ранее Polymetal анонсировал, что планирует 7 августа завершить редомициляцию с Джерси в Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) в Казахстане. В результате редомициляции акции компании перестанут быть совместимы с электронными расчетами в рамках CREST, что приведет к несоответствию требованиям листинга на LSE. Последний день торгов на LSE - 1 августа.

На период редомициляции Биржа МФЦА (AIX) и Московская биржа приостановят торги акциями Polymetal, но, как ожидается, вскоре их возобновят. AIX станет местом первичного листинга компании.

Polymetal – крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, в Якутии, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейшим акционером является группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (около 24%).