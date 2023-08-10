В Казахстане возобновились торги бумагами Polymetal

Их прерывали на период редомициляции

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В Казахстане на бирже Международного финансового центра "Астана" (МФЦА, биржа AIX) возобновились торги бумагами Polymetal, приостановленные на период редомициляции, сообщила компания.

9 августа глава Polymetal Виталий Несис говорил, что компания надеется на возобновление торгов на "Московской бирже" до конца августа.

7 августа Polymetal завершил редомициляцию с Джерси в МФЦА. AIX стала местом первичного листинга компании.

Торги акциями Polymetal на Лондонской фондовой бирже были приостановлены в начале августа и уже не возобновятся. В результате редомициляции акции компании перестали быть совместимыми с электронными расчетами в рамках CREST, что привело к несоответствию требованиям листинга на LSE. Делистинг с Лондонской биржи ожидается 29 августа.

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, в Якутии, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейшим акционером является группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (около 24%).