Биржевые цены на Аи-95 за неделю снизились на 4,9%, на Аи-92 – на 6,08%
Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 4,9% до 66 551 руб./т, на Регуляр-92 – на 6,08% до 60 419 руб./т. Таковы данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
|24.07.2023
|25.07.2023
|% к пр. д.
|26.07.2023
|% к пр. д.
|27.07.2023
|% к пр. д.
|28.07.2023
|% к пр. д.
|% - птн. к пнд.
|Премиум-95
|69978
|69361
|-0,88
|67738
|-2,34
|66624
|-1,64
|66551
|-0,11
|-4,9
|Регуляр-92
|64333
|62829
|-2,34
|61649
|-1,88
|60796
|-1,38
|60419
|-0,62
|-6,08
|ДТ-летнее
|58442
|57876
|-0,97
|57375
|-0,87
|56621
|-1,31
|56515
|-0,19
|-3,3
|Мазут топочный
|27180
|27722
|1,99
|29134
|5,09
|30194
|3,64
|31018
|2,73
|14,12
|Авиатопливо
|66520
|64741
|-2,67
|67604
|4,42
|67830
|0,33
|67779
|-0,08
|1,89
|СУГ
|17348
|16352
|-5,74
|16546
|1,19
|16836
|1,75
|16927
|0,54
|-2,43
Цены приведены по национальному индексу