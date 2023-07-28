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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Биржевые цены на Аи-95 за неделю снизились на 4,9%, на Аи-92 – на 6,08%

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 4,9% до 66 551 руб./т, на Регуляр-92 – на 6,08% до 60 419 руб./т. Таковы данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

24.07.2023 25.07.2023 % к пр. д. 26.07.2023 % к пр. д. 27.07.2023 % к пр. д. 28.07.2023 % к пр. д. % - птн. к пнд.
Премиум-95 69978 69361 -0,88 67738 -2,34 66624 -1,64 66551 -0,11 -4,9
Регуляр-92 64333 62829 -2,34 61649 -1,88 60796 -1,38 60419 -0,62 -6,08
ДТ-летнее 58442 57876 -0,97 57375 -0,87 56621 -1,31 56515 -0,19 -3,3
Мазут топочный 27180 27722 1,99 29134 5,09 30194 3,64 31018 2,73 14,12
Авиатопливо 66520 64741 -2,67 67604 4,42 67830 0,33 67779 -0,08 1,89
СУГ 17348 16352 -5,74 16546 1,19 16836 1,75 16927 0,54 -2,43

Цены приведены по национальному индексу

СПбМТСБ Аи-95 Аи-92
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