Dow Jones во вторник вырос, S&P 500 и Nasdaq снизились

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги без единой динамики.

Инвесторы, по всей видимости, взяли передышку и находятся в острожном настроении после того, как рынок акций вырос по итогам июля, завершив "в плюсе" пятый месяц подряд, чего не происходило уже два года, отмечает MarketWatch. С начала года S&P 500 увеличился на 19,5% и закончил торги в понедельник на максимуме за 16 месяцев.

Во вторник Dow Jones поднялся на 0,2%, в то время как S&P 500 и Nasdaq снизились на 0,3-0,4%.

"Это несерьезное снижение, с какой стороны ни посмотри", - полагает главный стратег Interactive Brokers Стив Сосник. Существует ряд причин для небольшого движения рынка вниз, но это может быть просто коррекция после стремительного роста. "Вполне разумно видеть, что инвесторы фиксируют прибыль", - сказал он.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле увеличился до 46,4 пункта по сравнению с 46 пунктами месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Эксперты, опрошенные Trading Economic, в среднем ожидали более существенного подъема индекса - до 46,8 пункта. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Индекс остается ниже этой отметки уже девять месяцев подряд.

Цена бумаг JetBlue Airways Corp. упала за день на 8,3%. Авиакомпания завершила прошедший квартал с чистой прибылью, но заявила, что не ожидает ее получения по итогам текущего периода из-за усиления конкуренции на международных направлениях.

Котировки акций Uber Technologies снизились на 5,7%. Компания, предоставляющая услуги заказа такси и доставки еды, во втором квартале нарастила выручку хуже ожиданий, но смогла завершить период с чистой прибылью, в то время как аналитики прогнозировали убыток.

Pfizer Inc. во втором квартале сократила чистую прибыль более чем вчетверо, при этом выручка не оправдала консенсус-прогноз. Стоимость фармацевтической компании опустилась на 1,3%.

Бумаги Molson Coors Beverage Co. потеряли в цене 4,7%. Пивоваренная компания в апреле-июне увеличила выручку на 11,8%, что оказалось ниже ожиданий.

Цена акций круизных операторов снизилась после того, как Norwegian Cruise Line дала прогноз на третий квартал, который разочаровал инвесторов. Капитализация самой компании упала более чем на 12%, Carnival Corp. - на 4,5% и Royal Caribbean Cruises - на 1,5%.

В то же время акции Caterpillar подскочили в цене на 8,9%. Производитель оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности в минувшем квартале увеличил скорректированную прибыль и выручку сильнее прогнозов рынка.

Marathon Petroleum, владелец НПЗ и оператор трубопроводов, во втором квартале сократила чистую прибыль в 2,6 раза, выручку - почти на треть, но оба показателя превзошли ожидания экспертов. Акции компании подорожали на 1,4%.

Dow Jones Industrial Average во вторник увеличился на 71,15 пункта (на 0,2%) и достиг 35630,68 пункта. В число лидеров подъема среди компонентов индекса помимо Caterpillar вошли акции Cisco Systems Inc. и Visa Inc., подорожавшие соответственно на 1,2% и 0,9%.

В то же время значение Standard & Poor's 500 за день снизилось на 12,23 пункта (на 0,27%) - до 4576,73 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам торгов опустился на 62,11 пункта (на 0,43%) и составил 14283,91 пункта.