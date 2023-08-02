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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

"Ростелеком" получит 35% образовательной платформы "Мегакампус"

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" инвестирует в ООО "Мегакампус" (развивает одноименную образовательную P2P-платформу) и в результате получит 35% долей компании, сообщил оператор связи.

По данным ЕГРЮЛ, сейчас ООО "Мегакампус" в равных долях принадлежит двум физлицам - гендиректору компании Григорию Аветову и Вадиму Лобову. Компания зарегистрирована в 2010 году, уставный капитал - 250 тысяч рублей.

Сумма инвестиций "Ростелекома" не называется. По словам Григория Аветова, приведенным пресс-релизе, полученные в результате сделки инвестиции пойдут на развитие платформенных решений и продуктов компании, усиление команды.

"Мы планируем стать полноценным игроком креативной экономики, предоставляя качественные и прозрачные цифровые инструменты для авторов контента - основных драйверов роста этого сектора экономики нашей страны. Вхождение в капитал платформы "Мегакампус" стало первым шагом для реализации этих планов", - отметил директор новых цифровых продуктов "Ростелекома" Андрей Кушнарев.

"Мегакампус" - IT-платформа для создания, продвижения и продажи онлайн-курсов, платформа по обучению в формате Peer-to-Peer (равный с равным - способ обмена информацией или ресурсами между пользователями без посредничества третьих лиц). Сейчас с платформой взаимодействует 15 тысяч человек (авторы, преподаватели, продюсеры, студенты).

Ростелеком Мегакампус Григорий Аветов Андрей Кушнарев Вадим Лобов
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