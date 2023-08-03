Рубль на старте торгов взял паузу после заметной просадки

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и юань не демонстрируют ощутимых колебаний на Московской бирже на старте торгов в четверг, рубль смог приостановить падение, которое наблюдалось в ходе предыдущей сессии на фоне небольшой паники на фондовых рынках.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 94,26 руб./$1 (+10,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 1,42 руб. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 2,1 коп. - до 13,09 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта утром в четверг притормозила падение после обновления новых минимумов по итогам среды, когда наблюдались активные распродажи глобальных рисковых активов. Панические настроения возникли после того, как международное рейтинговое агентство Fitch понизило суверенный рейтинг США до "AA+" с "ААА" из-за ухудшения бюджетных показателей и растущего госдолга.

По оценкам Fitch, дефицит госбюджета страны в 2023 году вырастет до 6,3% ВВП с 3,7% годом ранее в связи со снижением поступлений в федеральный бюджет, новыми расходами и увеличением стоимости обслуживания долга на фоне роста процентных ставок. В 2024 году дефицит поднимется до 6,6% ВВП, в 2025 году - до 6,9%, прогнозирует агентство.

Общий госдолг США в текущем году, как ожидается, составит 112,9% ВВП. Fitch прогнозирует, что к 2025 году соотношение достигнет 118,4% ВВП - это в два с половиной раза выше среднего показателя для стран, имеющих рейтинг "ААА"

В четверг утром на фондовых площадках ощущается менее нервная обстановка, преобладание негативной динамики сохраняется, но уже не с такими резкими показателями, как накануне.

На сырьевом рынке наблюдаются проблески оптимизма - нефтяные котировки перешли к росту после заметных потерь по итогам предыдущих торгов на фоне укрепления американского доллара.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 по Москве составила $83,28 за баррель, что на 0,10% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $79,56 за баррель, что на 0,09% выше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром в четверг в основном сохраняют пессимистичный настрой: китайский CSI 300 снижается всего на 0,02%, японский Nikkei 225 ослабел на 1,23%, гонконгский Hang Seng падает на 0,16%, южнокорейский Kospi опустился на 0,53%, австралийский индекс S&P/ASX 200 понизился на 0,53%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 0,79%.

Американские фондовые индексы упали в среду, причем снижение S&P 500 на 1,4% оказалось максимальным с 25 апреля. Причиной этого стало то, что международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США.

Кроме того, инвесторы продолжали следить за корпоративными отчетностями и статистикой. Согласно данным отраслевой организации ADP Employer, рост числа рабочих мест в США в июле составил 324 тыс. Результат существенно превзошел ожидания: респонденты Trading Economics прогнозировали в среднем 189 тыс., The Wall Street Journal - 175 тыс. Между тем данные за июнь были пересмотрены с ухудшением - до 455 тыс. по сравнению с ранее объявленными 497 тыс.

В пятницу будут опубликованы официальные данные о состоянии рынка труда США в прошлом месяце. Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 200 тыс., а безработица осталась на отметке 3,6%.