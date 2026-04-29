Глава ФРС заявил, что повышенные цены на энергоносители подстегнут инфляцию в США

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Повышенные цены на энергоносители в краткосрочной перспективе подстегнут инфляцию в США, заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания.

По его словам, в более отдаленной перспективе последствия ближневосточного конфликта для американской экономики и их масштаб неясны.

Инфляция уже ускорилась и находится на повышенном уровне в том числе из-за скачка мировых цен на энергоносители, сказал он.

При этом "пошлинная" инфляция будет замедляться в ближайшие два квартала, ожидает Пауэлл. Влияние пошлин выйдет на пик уже скоро, отметил он.

"Пора этому случиться, - заявил глава ФРС. - Мы действительно ждем этого в следующие два квартала".

Пауэлл также указал на ослабление спроса на рабочую силу, при том что количество открытых вакансий, объемы найма и сокращений персонала и рост номинальных зарплат почти не меняются.

Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 3,5-3,75% годовых по итогам двухдневного заседания, завершившегося в среду.

"Мы считаем текущий подход к денежно-кредитной политике целесообразным", - сказал Пауэлл на пресс-конференции.

Вместе с тем число руководителей ФРС, отдавших предпочтение относительно нейтральным формулировкам в заявлении по итогам заседания увеличилось, а дебаты в его ходе были оживленными, заявил он.

За первые 30 минут после обнародования решения по ставке фондовый индекс S&P 500 упал на максимальные с прошлогоднего майского заседания 0,19%. Это было первое заседание ФРС после введения апрельских пошлин, и по его итогам регулятор предупредил об экономических рисках этих тарифов.

США ФРС Джером Пауэлл инфляция
