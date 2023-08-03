Рынок акций РФ в четверг поднялся к 3150п по индексу МосБиржи

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг продолжил рост на дивидендных ожиданиях, а также на фоне отскока нефти вверх после коррекции (Brent вернулась к $85 за баррель), в то время как внешние фондовые площадки подавали негативные сигналы после снижения рейтинга США агентством Fitch. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля поднялся в район 3150 пунктов (новый пик с февраля 2022 года), при этом в лидерах роста выступили бумаги "РусГидро" (+11,1%), расписки X5 Retail (+4,8%) и акции финкомпаний.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3147,8 пункта (+1,3%, максимум сессии - 3150,28 пункта), индекс РТС - 1046,57 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 7,2%.

Доллар к 18:50 по Москве вырос до 94,78 рубля (+0,62 рубля).

Подорожали акции "РусГидро" (+11,1%), расписки OZON (+7,2%), X5 Retail (+4,8%), бумаги ВТБ (+5,1%), "АЛРОСА" (+3,2%), "Яндекса" (+2,9%), "Северстали" (+2,5%), "Татнефти" (+2,4%), "ММК" (+2,4%), "НОВАТЭКа" (+2,4%), расписки TCS Group (+2%), акции АФК "Система" (+1,8%), "Газпрома" (+1,6%), "Роснефти" (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (+1% и +2,1% "префы"), "НЛМК" (+0,8%), "Газпром нефти" (+0,8%), "Интер РАО" (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,6%), "Русала" (+0,4%), "МТС" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), Сбербанка (+0,1% и +0,6% "префы"), "Норникеля" (+0,1%).

Расписки X5 Retail выросли на фоне новостей о планах компании зарегистрировать в ЦБ РФ проспект своих GDR (глобальных депозитарных расписок), чтобы обеспечить непрерывный допуск к торгам бумагами на Московской бирже, который "не зависит от листинга компании и допуска к торгам на других торговых площадках". Регистрация проспекта в ЦБ позволяет эмитенту претендовать на статус первичного листинга на Мосбирже.

Сбербанк в I полугодии увеличил чистую прибыль по МСФО до 737,5 млрд руб., сообщил банк утром в четверг. Во II квартале банк получил 380,3 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, что оказалось выше прогноза на уровне 376,6 млрд руб.

Выручка ПАО "Ростелеком" (+3,7%) во II квартале по МСФО составила 164,98 млрд рублей, увеличившись на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль составила 9,5 млрд рублей, что на 24% меньше, чем во II квартале 2022 года.

Подешевели в четверг акции "Московской биржи" (-0,3%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций после небольшой утренней коррекции продвинулся к новым годовым вершинам по индексу Мосбиржи. Рынок пока предпочитает игнорировать накопленную перегретость, продолжая отыгрывать фактор ослабления рубля, который продолжает увеличивать потери к доллару.

Внешний фон оставался в целом негативным. Банк Англии, как и ожидалось, поднял процентную ставку на 25 б.п., до 5,25%, что является самым высоким уровнем за 15 лет. В конце недели выйдет июльский отчет по рынку труда США, в том числе число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора и уровень безработицы. Информация о состоянии рынка труда часто интерпретируется инвесторами в разрезе потенциального влияния на монетарную политику Федрезерва. Фактор пятницы в условиях достигнутых высот индекса Мосбиржи и сложной геополитики может послужить причиной для волны фиксации прибыли. Прогноз на 4 августа по индексу Мосбиржи - 3025-3150 пунктов, полагает Бахтин.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, в четверг в лидеры роста вошли акции банковского сектора.

Рост акций банка "Санкт-Петербург" (+13,2%) выглядит неожиданным, поскольку с начала года эти бумаги повысились уже более чем вдвое. Возможно, что причиной роста акций стало проходящее в четверг заседание совета директоров банка. Хотя в повестке заседания вопрос о промежуточных дивидендах отсутствует, похоже, что рынок ждет, возможно, каких-либо заявлений от руководства банка. Возможно также, что на фоне вышедшей сильной отчетности Сбербанка по МСФО за полугодие рынок ожидает сильных финансовых результатов от других флагманов банковского сектора, и даже от небольших региональных банков, полагает аналитик.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, "Ростелеком" и Сбербанк опубликовали достаточно сильные отчетности. Вслед за Сбербанком продолжили рост акции ВТБ в надежде на более высокую прибыль по итогам года.

Менеджмент ВТБ ранее заявлял, что прибыль по итогам года составит 400 млрд руб. Однако, считает аналитик, если наблюдаемые темпы прироста прибыли ВТБ сохранятся, то результаты по итогам года могут оказаться существенно лучше заявлений менеджмента.

Выросли в четверг акции "Белуга Групп" (+7,2%). Менеджмент компании планирует сменить название бренда на "НоваБев Групп" (NovaBev Group). "Пока сложно говорить о своевременности и эффективности такого шага, так как бренд уже устоялся и стал достаточно узнаваемым. При этом любая смена бренда всегда связана с дополнительными расходами, объем которых может оказаться достаточно существенным. Поэтому это больше негатив для акций, чем позитив, если только смена бренда не используется в качестве очередного информационного повода для продвижения компании", - считает Кочетков.

Нефть в четверг отскочила вверх после просадки накануне на новостях о снижении кредитного рейтинга США агентством Fitch Ratings. Однако, если мыслить более масштабно, то снижение рейтинга США означает потенциально более слабый доллар. Соответственно, расстановка сил на рынке быстро возвращается к оценке баланса спроса и предложения. При этом даже в самих США было зарегистрировано снижение запасов нефти на 17 млн баррелей за прошлую неделю, что предполагает увеличение спроса в дальнейшем, полагает аналитик.

Фондовые рынки США и Азии

В США в среду индексы акций снизились на 1-2,2% после решения международного рейтингового агентства Fitch понизить долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США до "AA+" с "ААА" из-за ухудшения бюджетных показателей и растущего госдолга. Ранее он находился на пересмотре с "негативным" прогнозом.

В Азии в четверг также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 1,7%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,6%, гонконгский Hang Seng просел на 0,5%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX просели на 0,2-0,8%) и США (индексы к 18:50 МСК просели на 0,03-0,2%).

Позитивное влияние на рынки материкового Китая оказали экономические статданные. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, который рассчитывает Caixin, в июле увеличился до 54,1 пункта по сравнению с 53,9 пункта месяцем ранее. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали снижение до 52,5 пункта, по данным Trading Economics. Значение индикатора выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в секторе.

В США индекс деловой активности в сфере услуг (ISM Non-Manufacturing) в июле опустился до 52,7 пункта с 53,9 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Эксперты в среднем ожидали его снижения до 53 пунктов, отмечает Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке цены вечером вернулись к росту на фоне новостей о продлении сокращения добычи Саудовской Аравией.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 составила $84,75 за баррель (+1,9% и -2% в среду), сентябрьская цена WTI - $81,17 за баррель (+2,1% и -2,3% накануне).

Эр-Рияд продлевает дополнительное добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки на сентябрь, сообщило государственное агентство королевства со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики. Таким образом, фактический уровень нефтепроизводства в Саудовской Аравии в следующем месяце ожидается на уровне 9 млн б/с.

Данное сокращение является дополнением к объявленному в апреле ограничению добычи на 500 тыс. б/с, которое продлится до конца 2024 года.

Инвесторы ждут заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) в пятницу, хотя он и вряд ли порекомендует какие-либо изменения в политике добычи, пишет MarketWatch.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 17,049 млн баррелей. Аналитики ожидали снижения на 1-3,7 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "ТНС энерго Ярославль" (+39,6% и +38,2% "префы"), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (+33,6% и +15,9% "префы"), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (+29,4%), "Камчатскэнерго" (+19,9%), ПАО "Россети Кубань" (+19,5%), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск) (+15,2%), акции банка "Санкт-Петербург" (+13,2%), ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (+11,4%), "Саратовэнерго" (+11,3%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (+10,2%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (+10% и +29,3% "префы").

Подешевели акции ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (-8%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-4,2%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (-2,2%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 90,89 млрд рублей (из них 19,05 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 10,06 млрд рублей на бумаги ВТБ и 9,49 млрд рублей на акции "Газпрома").