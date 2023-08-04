Сеть кинотеатров Cinemark завершила II кв. с чистой прибылью выше прогноза

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Cinemark Holdings, владелец одной из крупнейших в мире сети кинотеатров, завершила второй квартал с чистой прибылью, причем показатель оказался лучше ожиданий.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне составила $119,1 млн, или 80 центов в расчете на акцию, по сравнению с чистым убытком в размере $73,4 млн, или 61 цент на акцию, зафиксированным за аналогичный период прошлого года.

Выручка выросла на 27% - до $942,3 млн против $744,1 млн годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet ожидали, что компания получит чистую прибыль на уровне 54 цента на акцию при выручке в $870,2 млн.

Выручка компании от продажи билетов в расчете на одного посетителя в среднем по миру повысилась до $5,8 по сравнению с $5,5 годом ранее, в США - до $7,64 с $6,90.

Всего в апреле-июне кинотеатры компании по всему миру посетили 64,4 млн человек против 52 млн годом ранее, средняя стоимость билета поднялась до $7,43 с $7,34.

Ранее компания сообщила, что сборы в американских кинотеатрах в июле достигли рекорда благодаря успеху фильмов "Барби" с участием Марго Робби и Райана Гослинга, исторической драмы Кристофера Нолана "Оппенгеймер" и "Миссия невыполнима. Смертельная расплата, часть 1" с Томом Крузом.

Котировки акций Cinemark на предварительных торгах в пятницу взлетели на 6,6%. Рыночная капитализация компании с начала года поднялась вдвое (до $2,11 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 17,3%.

Сеть из 514 кинотеатров компании, работающих под различными названиями, насчитывает свыше 5,8 тыс. экранов. Они расположены в 42 штатах США, а также в 14 государствах Южной и Центральной Америки. Cinemark в ближайшие два года планирует открыть пять кинотеатров с 46 экранами.