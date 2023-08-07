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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:52

Объем взаимной торговли между странами ЕАЭС за 2015-2022 годы вырос почти в два раза

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - За годы существования Евразийского экономического союза взаимная торговля государств - членов ЕАЭС почти удвоилась, ее объем превысил $80 млрд, говорится на сайте правительства России.

"За 2015-2022 годы взаимная торговля государств - членов ЕАЭС выросла на 87% - с 44,5 млрд до 83,3 млрд долларов. Внешняя торговля выросла на 59%", - говорится в информационном докладе "Евразийская экономическая интеграция", подготовленном в рамках года российского председательства в органах Евразийского экономического союза.

Согласно докладу, ЕАЭС занимает первое место в мире по добыче нефти, второе место по добыче газа и производству минеральных удобрений, третье место - по производству пшеницы, картофеля, животноводческой продукции.

С момента создания союза ВВП вырос на 7,3% ($2598,4 млрд), продукция сельского хозяйства - на 26% ($170 млрд), промышленное производство - на 16,9% ($1639,2 млрд).

Как следует из доклада, в финансовой сфере страны союза развивают платежно-расчетные отношения с использованием национальных валют во взаимной торговле (в I квартале 2023 года их доля в торговле товарами составила 89%) и расширяют использование собственных платежных систем - к системе передачи финансовых сообщений уже подключены 80% банков государств - членов ЕАЭС.

Доклад подготовлен правительством совместно с Минэкономразвития России, Аналитическим центром при правительстве, Всероссийской академией внешней торговли.

ЕАЭС Минэкономразвития Правительство
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