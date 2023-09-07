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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Валютные резервы Китая в августе снизились сильнее прогнозов

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в августе снизились до $3,16 трлн по сравнению с $3,204 трлн месяцем ранее, говорится в отчете Народного банка Китая.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал уменьшение резервов до $3,187 трлн. Респонденты The Wall Street Journal прогнозировали этот показатель на уровне $3,184 трлн.

Курс юаня в прошлом месяце опустился на 1,6% относительно американской нацвалюты. Между тем доллар подорожал на 1,7% к корзине основных мировых валют.

Запасы золота в КНР на конец августа увеличились до 69,62 млн унций по сравнению с 68,69 млн унций месяцем ранее. Показатель вырос по итогам десятого месяца подряд.

В стоимостном выражении резервы золота уменьшились до $135,22 млрд по сравнению с $135,36 млрд на конец июля.

Китай Народный банк Китая
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