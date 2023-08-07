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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:52

Киргизия запретит на полгода экспорт лома и отходов черного металла

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Правительство Киргизии во исполнение президентского указа ввело запрет на шесть месяцев на вывоз из страны лома, отходов черных металлов и слитков черных металлов для переплавки, сообщила пресс-служба киргизского кабинета министров.

"Согласно постановлению правительства Киргизии, устанавливается временный запрет сроком на шесть месяцев на вывоз (экспорт) из Киргизии лома и отходов черных металлов, слитков черных металлов для переплавки (шихтовые слитки), классифицируемых кодом 7204 ТН ВЭД ЕАЭС, вводимый по истечении трех дней с даты вступления в силу настоящего постановления" - говорится в сообщении.

Министерству экономики и коммерции поручено уведомить Всемирную торговую организацию и Евразийскую экономическую комиссию о введении этого запрета.

МИД Киргизии поручено уведомить Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств о введении запрета.

"Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи рабочих дней со дня официального опубликования", - отметили в пресс-службе.

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