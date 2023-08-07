Россия с 1 по 7 августа впервые за полгода снизила отгрузки зерна на экспорт

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Россия с 1 по 7 августа отгрузила на экспорт 871 тыс. тонн зерна, что на 43% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в мониторинге Российского зернового союза.

"Недельное падение отмечено впервые за последние полгода", - заявила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина.

По ее словам, экспорт пшеницы упал на 42%, до 735 тыс. тонн, ячменя - на 63%, до 88,5 тыс. тонн. "По кукурузе - менее значительное снижение, оно составило 29%, всего отгружено 16,5 тыс. тонн против 23,2 тыс. тонн. Причиной стали два фактора. Во-первых, неделя была сложная в плане геополитики, было временное закрытие портов черноморского региона. И во-вторых, можно говорить о том, что экспортный потенциал предыдущего сезона исчерпан, и теперь будем ждать поступления зерна нового урожая. Сейчас своего рода межсезонье, но вполне возможно, что во второй половине августа отгрузки увеличатся", - сказала она.

Тюрина сообщила, что за неделю основные импортеры снизили закупки российской пшеницы. Отгрузки в Турцию сократились на 38%, до 125 тыс. тонн. На втором месте - Саудовская Аравия. В ее адрес отгружено на 31% меньше - всего 66 тыс. тонн. "Но продолжает наращивать закупки Алжир. С начала августа рост составил 85%, - сказала она. - Стоит также обратить внимание на страны, куда в начале августа прошлого года отгрузок не было, а в этом году достаточно серьезные объемы. Речь идет, в частности, о Бангладеш, Мексике, Венесуэле, Бразилии".

Причем в три латиноамериканские страны в августе этого года было отправлено по более 30 тыс. тонн пшеницы.

В то же время традиционный покупатель Египет снизил закупки в 13 раз, до 32,4 тыс. тонн против 422 тыс. тонн годом ранее. В целом число стран, куда за этот период отгружалась пшеница, составило 12 против 15 год назад. Число компаний-экспортеров также снизило: до 13 с 36 годом ранее.

Тюрина также сообщила, что отгрузки зерна через порт Новороссийска выросли на 5%, до 446 тыс. тонн. "А вот рейдовая перевалка сократилась на 80%, до 91 тыс. тонн против 447 тыс. тонн год назад. Отгрузки через Азов снизились на 64%, через Ростов-на-Дону - на 75%, через Туапсе - на 15%. Но сохраняются достаточно устойчивые отгрузки через малые порты судами "река-море", - сказала она.

Число портов, через которые отгружалось российское зерно, в начале августа составило 15 против 27 год назад.

Говоря о ценовой ситуации на рынке, Тюрина сообщила, что после роста цен, связанного с выходом РФ из зерновой сделки, рынок вернулся к ситуации начала сезона. Французская пшеница за неделю подешевела на 8,4%, до $251 за тонну, американская - на 13%, до $240. Цена на российскую пшеницу (FOB Новороссийск) стабилизировалась на уровне $250 за тонну. Дисконт по отношению к французской пшенице составляет всего $1 за тонну.

По данным эксперта, цены на пшеницу у производителей снизились в среднем на 100 рублей за тонну. "Но в долларовом выражении они стали больше, чем в конце сезона (закончился 30 июня 2023 года - ИФ), на $15 и составляют в среднем $150 за тонну", - сказала она.

В целом же потенциал спроса на российское зерно достаточно большой, подчеркнула Тюрина, приведя в пример недавний египетский тендер, на котором было закуплено 300 тыс. тонн российской пшеницы.