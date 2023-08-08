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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Поставки газа в КНР в июне 2023 году обновляют исторический максимум третий месяц подряд

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Китай в июне 2023 года импортировал 13,404 млрд куб. м природного газа (суммарный объём трубопроводных поставок и СПГ), что является историческим пиком для этого месяца. Третий месяц подряд (в апреле, мае и июне) экономика страны обновляет максимумы импорта газа для соответствующего месяца.

Как сообщает местная таможня, показатель июня 2023 года на 19% превысил результат июня 2022 года. Но что самое важное - он заметно превзошел импорт июня-2021 (12,143 млрд куб. м), когда антиковидные меры постепенно ослаблялись. Впоследствии, в 2022 году, эти ограничения вновь ужесточили.

Одним из главных драйверов мирового энергетического рынка в 2023 году, после снятия ограничительных мер, является именно рост экономики Китая.

Более детальную внешнеторговую сводку - с разделением на СПГ и трубопроводы, а также с разбивкой по странам - национальная таможня опубликует в последующие недели.

Китай получает трубопроводный газ у пяти поставщиков: России, Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Мьянмы. В июне 2023 года средняя стоимость импорта сократилась до $366 за тысячу кубометров, что является минимальным значением за последние 23 месяца (с августа 2021 года).

Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).

CNPC КНР Китай
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