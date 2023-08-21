Китай продолжает обновлять максимумы по импорту газа

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Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Китай продолжает обновлять рекордные значения в области импорта природного газа: в июне трубопроводные поставки газа обновили исторический рекорд; а поставки сжиженного природного газа достигли максимума для этого месяца.

Суммарно (по трубе и в виде СПГ) Китай в июне 2023 года импортировал 13,4 млрд куб. м газа (+19% к июню 2022 года), что также является историческим пиком для этого месяца.

Рост экономики Китая в 2023 году после снятия ограничительных мер является одним из главных факторов динамики мирового энергетического рынка.

Газопроводы

Предыдущий рекорд импорта газа по трубе был поставлен в мае 2023 шлжп (5,762 млрд куб. м), но в июне он был перекрыт (5,785 млрд куб. м, сообщила таможня страны), даже несмотря на меньшее в этом месяце количество календарных дней.

Картина с поставками трубопроводного газа в КНР в настоящее время определяется не политикой покупателя, а возможностями продавцов Центральной Азии, которые повысились после завершения отопительного сезона. С начала 2023 года произошло плановое увеличение российского экспорта по газопроводу "Сила Сибири" согласно графику наращивания поставок.

Россия поставила по магистрали "Сила Сибири" в Китай около 1,9 млрд куб. м газа, Туркмения - 2,69 млрд куб. м (-2% к июню 2022 года), Казахстан - 610 млн куб. м (+38%), Узбекистан - 370 млн куб. м (снижение на 9%), Мьянма - около 290 млн куб. м.

СПГ

Импорт Китаем сжиженного природного газа в июне 2023 года вырос по отношению к тому же месяцу годом ранее на 24% - до 5,859 млн тонн, или 7,6 млрд куб. м. Он также превысил показатель за июнь 2021 года (5,672 млн тонн). Таким образом, экономика страны обновила показатель максимального импорта СПГ для июня.

В июне Китай третий месяц подряд превосходил Японию по объему импортированного СПГ (ее результат - 4,53 млн тонн). По сумме 6 месяцев 2023 года первенство также перешло к КНР.

Первое место по объему поставок СПГ в Китай занимает Австралия - 2,88 млрд куб. м, или 2,2 млн тонн, на втором месте Катар - 1,642 млрд куб. м, замыкает тройку РФ - 760 млн куб. м.

Поставки российского СПГ в годовом сравнении выросли на 43%. Снижение по отношению к уровню предыдущих месяцев связано с началом плановых ремонтов на основных заводах.

Крупнотоннажный СПГ в России производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).

Реэкспорт СПГ из Китая в июне составил около 1% от импорта, тогда как зимой он повышался до 3-4%.