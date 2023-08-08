Инвесткомпания KKR купит издательство Simon & Schuster у Paramount за $1,62 млрд

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Инвесткомпания KKR купит издательство Simon & Schuster у Paramount Global за $1,62 млрд. Сделка будет полностью оплачена денежными средствами, сообщается в пресс-релизе Paramount.

После завершения покупки Simon & Schuster станет самостоятельной частной компанией, при этом ее руководителем останется нынешний президент и главный исполнительный директор Джонатан Карп.

В ноябре 2022 года Paramount расторгла соглашение о продаже Simon & Schuster конкурирующему издательству Penguin Random House за $2,18 млрд. Сделка, о которой стало известно в ноябре 2020 года, была заблокирована американским судом в связи с вопросами относительно снижения уровня конкуренции.

Simon & Schuster было основано в 1920-х годах и является одним из крупнейших издательств в США. Ему принадлежат права примерно на 36 тысяч изданий: от таких классиков, как Фрэнсис Скотт Фицджеральд и Эрнест Хемингуэй, до современных писателей, включая Стивена Кинга и Дэна Брауна. В штат издательства работает больше 1,6 тысячи человек.

Paramount владеет телеканалами под брендом CBS (включая спортивные и новостные), Comedy Central, MTV, Nickelodeon и Paramount, стриминговыми сервисами Paramount+ и Pluto TV, а также телеканалами в Аргентине, Чили, Великобритании и Австралии.