Оператор спутникового ТВ Dish Network объединяется с EchoStar

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Американский провайдер спутникового телевидения Dish Network Corp. и поставщик спутниковых технологий EchoStar Corp. договорились о слиянии.

По условиям сделки, акционеры EchoStar получат по 2,85 акции Dish класса "A" за каждую свою бумагу класса "A", "C" и "D", говорится в пресс-релизе Dish. Владельцы акций EchoStar класса "B" получат за каждую такую бумагу по 2,85 акции Dish того же класса.

Капитализация Dish составляет порядка $4,04 млрд, EchoStar - $1,62 млрд.

"Сделка позволит объединить спутниковые технологии и стриминговые сервисы Dish с общенациональной сетью 5G и решениями EchoStar в сфере спутниковой связи", - говорится в пресс-релизе.

Сделку одобрили советы директоров обеих компаний, стороны рассчитывают закрыть ее до конца 2023 года.