Производитель протезов "Моторика" разместит в IV квартале облигации на 300 млн рублей

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Производитель протезов ООО "Моторика" планирует в четвертом квартале 2023 года выйти на публичный долговой рынок с размещением дебютных облигаций на 300 млн рублей, сообщается в пресс-релизе эмитента.

Организаторами выступят инвестбанк "Синара" и ИК "Диалот".

В рамках подготовки к размещению компания впервые получила кредитный рейтинг от НКР на уровне BBB+.ru со стабильным прогнозом. Гендиректор компании Андрей Давидюк уточнил, что кредитный рейтинг стал первым шагом на пути к IPO.

НКР отметило растущую рентабельность компании, а также низкую долговую нагрузку - выпуск облигаций не окажет существенного влияния на нее, полагает агентство. По данным НКР, в структуре фондирования компании на долю капитала приходится 70% пассивов. После привлечения заёмного финансирования показатель сократится до 49%, но, тем не менее, останется на очень высоком уровне с точки зрения оценки финансового профиля, добавляет агентство.

По заключению агентства НКР, развитие "Моторики" будет происходить за счет роста продаж и объемов производства существующих продуктов, разработки и запуска новых продуктов и выхода на новые зарубежные рынки.

"Моторика" - резидент "Сколково", с 2014 года разрабатывает и выпускает функциональные протезы рук и технологии реабилитации людей с инвалидностью. Компания занимает около 40% российского рынка протезов верхних конечностей. В 2023 году компания запустила направления инвазивных нейростимуляторов и протезов ног.