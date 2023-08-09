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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Транзит "Газпрома" через Украину продолжается в объеме 42,3 млн куб. м

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщил, что принял от "Газпрома" заявку на транспортировку на среду в объеме 42,4 млн куб. м. Во вторник показатель был такой же.

Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята. Опубликованная номинация - максимальная технически возможная на данном направлении заявка с учетом всех введенных украинской стороной ограничений.

Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что российский газ подается для транзита через Украину в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,3 млн куб. м на 9 августа. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена.

Европейский рынок

Ветрогенерация в Европе во вторник чуть понизилась после обновления 4-месячного максимума в понедельник. Ветряки 8 августа обеспечили 23% потребностей региона в электроэнергии, сообщает ассоциация WindEurope. В августе 2022 года их вклад был 10%, в июле 2023-го - 14%.

Спотовая цена газа в Европе за вторник почти не изменилась. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $334 за тысячу кубометров.

Заметен разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой. Сентябрьский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $392; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $344.

Запасы в Европе

Европа продолжает закачку газа в хранилища. Текущий уровень запасов достиг 87,71% - это на 14 процентных пунктов выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет, сообщает Gas Infrastructure Europe.

За газовые сутки 7 августа резервы удалось увеличить на 0,3 процентного пункта. Темпы закачки по-прежнему заметно уступают обычным уровням за последние пять лет. Тем не менее, при сохранении этой интенсивности в течение всего лета к концу сентября можно будет обеспечить целевой уровень в 90% наполненности хранилищ.

Европейские терминалы по приему СПГ в июле работали со средней производительностью 56%, с начала августа загрузка составляет только 48%. В пересчете на сутки августовский импорт СПГ может быть минимальным с 2021 года.

Запасы в США

Состояние запасов в американских ПХГ приобретает все большее значение, так как страна активно наращивает экспорт.

США продолжают сезон закачки. За очередную отчетную неделю резервы газа выросли на 0,4 млрд куб. м - это в два раза меньше, чем стандартный объем для этого времени года.

Текущий уровень запасов в стране - 62%, что на 12 процентных пунктов превосходит средний за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго.

EIA TTF WindEurope Газпром Оператор ГТС Украины США Европа
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