E.ON увеличил квартальную скорректированную прибыль в 1,7 раза

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Германский энергетический концерн E.ON SE зафиксировал 19%-е снижение чистой прибыли во втором квартале 2023 года, однако его прибыль без учета разовых факторов выросла в 1,7 раза.

Компания повысила прогноз скорректированной прибыли на весь 2023 год.

Чистая прибыль E.ON в апреле-июне составила 1,16 млрд евро против 1,43 млрд евро годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов повысилась до 1,28 млрд евро с 730 млн евро годом ранее.

Скорректированная EBITDA увеличилась на 50%, до 2,95 млрд евро, выручка уменьшилась на 19%, до 18,82 млрд евро.

"Исторически высокие затраты на электроэнергию и газ стали для нас серьезной проблемой в прошлом году, - заявил главный исполнительный директор E.ON Леонард Бирнбаум, слова которого приводятся в пресс-релизе. - Теперь мы видим, что оптовые рынки снова успокаиваются. Это позволяет нам снизить цены для миллионов потребителей электроэнергии и газа".

E.ON повысила прогноз скорректированной чистой прибыли на 2023 год до 2,7-2,9 млрд евро с ожидавшихся ранее 2,3-2,5 млрд евро, скорректированной EBITDA - до 8,6-8,8 млрд евро с 7,8-8 млрд евро.

С начала 2023 года капитализация E.ON выросла на 17,6%.