E.ON повысил прогноз капиталовложений на 2023 год до 6,1 млрд евро

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Германский энергетический концерн E.ON SE повысил прогноз капиталовложений на 2023 год до 6,1 млрд евро с ожидавшихся ранее 5,8 млрд евро.

E.ON подтвердил годовые прогнозы для скорректированных показателей EBITDA и чистой прибыли. Компания отметила, что эти прогнозы учитывают возможность ухудшения условий на энергорынке, а также негативные последствия снижения оптовых цен на электроэнергию.

Как говорится в пресс-релизе E.ON, его чистая прибыль в третьем квартале составила 81 млн евро по сравнению с 1,56 млрд евро за аналогичный период прошлого года. Прибыль без учета разовых факторов уменьшилась до 634 млн евро против 713 млн евро годом ранее.

Скорректированная EBITDA в июле-сентябре увеличилась до 2,12 млрд евро с 2,05 млрд евро, выручка сократилась до 16,88 млрд евро с 28,75 млрд евро в третьем квартале прошлого года.

По прогнозу E.ON, по итогам всего текущего года скорректированная чистая прибыль составит 2,7-2,9 млрд евро, скорректированная EBITDA - 8,6-8,8 млрд евро.

С начала 2023 года капитализация E.ON выросла на 19,5%.