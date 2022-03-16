Германский E.ON отказался покупать газ у трейдеров "Газпрома"

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Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Германский энергоконцерн E.ON заявил об отказе от новых покупок газа у трейдеров "Газпрома".

"E.ON имеет большой портфель закупок для частного сектора, а также для малых и средних предприятий. Мы покупаем наш газ на оптовых рынках в Европе. E.ON не имеет долгосрочных контрактов на поставку напрямую с производителями. Однако небольшое количество природного газа в нашем портфеле было закуплено у торговых компаний "Газпрома" в Европе", - отмечается в заявлении главного исполнительного директора E.ON SE Леонарда Бирнбаума.

В связи с событиями на Украине "мы прекратили покупку новых объемов у этих компаний".

В 2021 году поставки российского газа в Германию превысили 50 млрд куб. м. Как свидетельствует справка "Газпром экспорта", основными покупателями российского газа в Германии являются Uniper, Wingas, WIEH, VNG, OMV.