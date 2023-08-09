Honda в I финквартале увеличила чистую прибыль более чем вдвое

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Японская Honda Motor Co. в первом финквартале увеличила чистую прибыль в 2,4 раза за счет резкого роста доходов автомобильного бизнеса.

Чистая прибыль в апреле-июне подскочила до 363,07 млрд японских иен ($2,53 млрд) со 149,22 млрд иен за тот же период годом ранее, говорится в пресс-релизе компании. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Quick, предусматривал этот показатель на уровне 232,44 млрд иен.

Операционная прибыль выросла на 77,5% и составила 394,4 млрд иен. В том числе в автомобильном сегменте данный показатель подскочил более чем в четыре раза, до 176,98 млрд иен, за счет роста продаж в Северной Америке на фоне сокращения дефицита полупроводниковых компонентов.

Операционная прибыль в сегменте мотоциклов достигла 143,52 млрд иен против 97,83 млрд в первом финквартале 2022 года, что, в частности, обусловлено положительной динамикой продаж в Индонезии.

Выручка поднялась на 21% - до 4,625 трлн иен с 3,830 трлн иен.

Компания подтвердила прогноз финансовых показателей, а также продаж автомобилей и мотоциклов в финансовом году, заканчивающемся в марте 2024 года. Как ожидается, выручка вырастет на 7,6% - до 18,2 трлн иен, а чистая прибыль - на 22,8%, до 800 млрд иен.

Котировки акций Honda снизились на 0,9% по итогам торгов в среду. Отчетность была опубликована после закрытия рынка. С начала 2023 года рыночная стоимость компании увеличилась на 45,5% (до 7,4 трлн иен), в то время как индекс Nikkei 225 за тот же период вырос на 23,4%.