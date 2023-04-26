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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Honda представит в 2024 году в США две модели электромобилей

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Японская Honda Motor Co., поставившая целью к 2040 году выпускать исключительно электромобили и автомобили на топливных элементах, планирует заключать новые и укреплять существующие стратегические партнерства в сфере поставок аккумуляторов и сырья для их производства.

Компания сообщила, что в 2024 году на американском рынке появятся две модели электромобилей - Honda Prologue и Acura ZDX, выпускаемые совместно с General Motors Co. (GM). В 2025 году в регионе появится электромобиль, основанный на собственной платформе Honda, говорится в пресс-релизе компании.

В Японии, где спрос на электромобили постепенно растет, компания начнет продавать электроминивэн N-VAN в первом полугодии 2024 года, а в 2025 году запустит в продажу электромобили N-ONE. В 2026 году Honda планирует вывести на японский рынок еще две модели небольших электромобилей.

В Китае автопроизводитель намерен представить 10 новых моделей электромобилей к 2027 году. Honda планирует продавать в КНР исключительно электромобили и машины на топливных элементах уже с 2035 года - раньше, чем в остальные страны.

Компания ставит целью производить более 2 млн электромобилей в год к 2030 году.

Чтобы обеспечить устойчивый прогресс в сфере электрификации модельного ряда, Honda намерена принять меры для стабилизации цепочек поставок не только аккумуляторов, но и полупроводниковых компонентов.

"Honda заключает соглашения и наращивает сотрудничество с производителями полупроводниковых компонентов, в том числе заключила стратегическое соглашение с Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), которое обеспечит ей стабильные поставки чипов", - говорится в пресс-релизе.

Автопроизводитель намерен увеличить вдвое план найма сотрудников в сфере разработки программного обеспечения и выделять 100 млрд иен в год ($750 млн) на исследования в сфере мобильности.

General Motors Honda США Япония Китай Taiwan Semiconductor
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