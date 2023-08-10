"Мосбиржа" призвала инвесторов ко взвешенным решениям на фоне волатильности

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Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Инвесторам на фоне возросшей волатильности в ряде инструментов рынка акций стоит взвешенно принимать инвестиционные решения, учитывая официальную информацию от эмитентов и профессиональных участников рынка, говорится в сообщении "Московской биржи".

Биржа принимает все необходимые меры для стабилизации ценового процесса, в числе которых установление ассиметричных ценовых границ и проведение дискретных аукционов.

""Московская биржа" информирует о недопустимости недобросовестных практик, применяемых с целью манипулирования рынком", - говорится в пресс-релизе.

В последние дни резко возросло количество дискретных аукционов по низколиквидным бумагам, которые "Мосбиржа" проводит при росте или снижении котировок на 20% в течение десяти минут подряд. В частности, в среду было объявлено 17 аукционов, а в четверг к середине торгов - уже более 50.

8 августа Банк России выпустил обзор рисков финансовых рынков, в котором обратил внимание на рост влияния телеграм-каналов и блогеров на решения частных инвесторов. Это, по мнению регулятора, несет в себе ряд негативных эффектов, в том числе возможность манипулирования котировками. По приведенным данным ЦБ, за январь-февраль 2023 года было выявлено восемь попыток воздействовать на цены акций через телеграм-каналы, за 2022 год - 13 попыток.