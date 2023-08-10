Международные резервы России с 28 июля по 4 августа сократились на $7,4 млрд
Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 4 августа составили $586,6 млрд, сообщил Банк России.
По состоянию на 28 июля международные резервы равнялись $594 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $7,4 млрд.
Международные резервы - высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.