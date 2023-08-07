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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Международные резервы России в июле выросли на 1,3%, до $590 млрд

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В июле 2023 года объем международных (золотовалютных) резервов России увеличился на $7,548 млрд, или на 1,3%, до $589,966 млрд с $582,418 млрд, следует из информации на сайте Банка России.

В январе-июле 2023 года резервы выросли на $7,977 млрд, или на 1,4%, с $581,989 млрд на 1 января.

Стоимость монетарного золота в резервах в июле поднялась на $2,868 млрд, или на 2,0%, до $145,783 млрд. При этом доля золота в резервах увеличилась до 24,7% с 24,5%.

Банк России после санкций, наложенных на него в 2022 году западными странами, ограничен в управлении значительной частью золотовалютных резервов. Под ограничения не подпала часть резервов, состоящая из золота и активов в китайских юанях. Основным фактором динамики резервов выступают изменения стоимости резервных активов в результате переоценки по отношению к доллару США, а также операции, проводимые в рамках бюджетного правила.

Международные резервы - высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

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