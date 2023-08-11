ЦБ РФ опубликовал проект основных направлений ДКП
Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - ЦБ РФ сохранил прогноз основных макроэкономических показателей в рамках базового сценария на 2023 год и период 2024-2026 годов.
Прогноз содержится в проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024-2026 годы, опубликованном регулятором на его сайте.
Прогноз основных параметров базового сценария Банка России (прирост в %, если не указано иное):
|2023
|2024
|2025
|2026
|Цена нефти марки Urals, средняя за год, $/баррель
|55
|55
|55
|55
|Инфляция, декабрь к декабрю предыдущего года
|5,0-6,5
|4,0
|4,0
|4,0
|Ключевая ставка в среднем за год, % годовых
|7,9-8,3
|8,5-9,5
|6,5-8,5
|5,5-6,5
|ВВП
|1,5-2,5
|0,5-2,5
|1,0-2,0
|1,5-2,5
|ВВП IV кв. к IV кв. предыдущего года
|1,0-2,0
|0,5-2,5
|1,0-2,0
|1,5-2,5
|Денежная масса в национальном определении
|17-21
|9-14
|6-11
|6-11
|Требования банков к экономике
|13-17
|9-14
|8-13
|8-13
Прогноз показателей платежного баланса России (в млрд долларов США) в базовом сценарии Банка России:
|2023
|2024
|2025
|2026
|СЧЕТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ
|26
|30
|32
|31
|Торговый баланс
|97
|105
|110
|111
|Экспорт
|414
|424
|439
|453
|Импорт
|317
|318
|329
|342
|Баланс услуг
|-30
|-30
|-30
|-31
|Баланс первичных и вторичных доходов
|-42
|-45
|-48
|-50
|САЛЬДО СЧЕТА ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ И СЧЕТА ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ
|26
|30
|32
|31
|САЛЬДО ФИНАНСОВОГО СЧЕТА (включая изменение резервов)
|29
|28
|33
|36