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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

ЦБ РФ опубликовал проект основных направлений ДКП

ЦБ РФ опубликовал проект основных направлений ДКП
Фото: Светлана Денисова/ТАСС

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - ЦБ РФ сохранил прогноз основных макроэкономических показателей в рамках базового сценария на 2023 год и период 2024-2026 годов.

Прогноз содержится в проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024-2026 годы, опубликованном регулятором на его сайте.

Прогноз основных параметров базового сценария Банка России (прирост в %, если не указано иное):

2023 2024 2025 2026
Цена нефти марки Urals, средняя за год, $/баррель 55 55 55 55
Инфляция, декабрь к декабрю предыдущего года 5,0-6,5 4,0 4,0 4,0
Ключевая ставка в среднем за год, % годовых 7,9-8,3 8,5-9,5 6,5-8,5 5,5-6,5
ВВП 1,5-2,5 0,5-2,5 1,0-2,0 1,5-2,5
ВВП IV кв. к IV кв. предыдущего года 1,0-2,0 0,5-2,5 1,0-2,0 1,5-2,5
Денежная масса в национальном определении 17-21 9-14 6-11 6-11
Требования банков к экономике 13-17 9-14 8-13 8-13

Прогноз показателей платежного баланса России (в млрд долларов США) в базовом сценарии Банка России:

2023 2024 2025 2026
СЧЕТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ 26 30 32 31
Торговый баланс 97 105 110 111
Экспорт 414 424 439 453
Импорт 317 318 329 342
Баланс услуг -30 -30 -30 -31
Баланс первичных и вторичных доходов -42 -45 -48 -50
САЛЬДО СЧЕТА ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ И СЧЕТА ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ 26 30 32 31
САЛЬДО ФИНАНСОВОГО СЧЕТА (включая изменение резервов) 29 28 33 36

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