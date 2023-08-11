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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Первый совет директоров ЦБ РФ по ставке в 2024 году назначен на 16 февраля

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Первое заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке в 2024 году состоится 16 февраля.

График заседаний на следующий год ЦБ опубликовал вместе с проектом основных направлений единой денежно-кредитной политики.

Февральский совет - опорный, он будет сопровождаться публикацией среднесрочного макропрогноза.

Следующий совет назначен на 22 марта, а второе опорное заседание пройдет 26 апреля.

Также заседания назначены на 7 июня, 26 июля (опорное), 13 сентября, 25 октября (опорное) и 20 декабря 2024 года.

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