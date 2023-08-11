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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Курс доллара поднялся выше 99 рублей впервые с 25 марта 2022 года

Курс доллара поднялся выше 99 рублей впервые с 25 марта 2022 года
Фото: Владимир Баранов/ТАСС

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Доллар и евро продолжают активно укрепляться на Московской бирже в пятницу днем. Доллар поднялся выше 99 рублей впервые с 25 марта 2022 года, евро торгуется по направлению к 109 руб.

Курс доллара США составил 99,04 руб. в 16:25, что на 1,58 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 108,67 руб. подорожав на 1,12 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,37 рубля - до 103,37 руб.

"Рубль с открытия дешевеет, предприняв заметную попытку восстановления перед стартом основной сессии. Однако она оказалась неудачной, вскоре рубль вернулся к нисходящей динамике, обновляя многомесячный минимум. Давление на рубль продолжает оказывать дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением. Недостаточный приток валюты на внутренний рынок обусловлен сократившейся экспортной выручкой. Правда, ее восстановлению может способствовать подорожавшая нефть. Однако добровольное сокращение нефтяного экспорта РФ вместе со снижением спроса на него, а также санкционные и геополитические ограничения ослабляют эффект от роста котировок нефти. В то же время импорт остается на относительно высоких уровнях, наблюдавшихся до весны 2022 г. Это поддерживает повышенный спрос на инвалюту вместе с выводом средств за рубеж, как российскими лицами, так и нерезидентами, выходящими из активов в РФ", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

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