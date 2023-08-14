Заявка "Газпрома" на транзит по Украине составила 41,3 млн куб. м

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Европа встречает новую волну летней жары, жара, как правило, сопровождается слабой силой ветра, что снизит возможности возобновляемой энергетики, конкурирующей с газом. Заявка "Газпрома" на транзит по Украине составила 41,3 млн куб. м.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" сообщил, что принял от "Газпрома" заявку на транзит в понедельник в объеме 41,3 млн куб. м,. В воскресенье показатель был 41,2 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов подтвердил, что газ подается для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 41,3 млн куб. м на 14 августа.

Европейский рынок

Спотовая цена газа в Европе в пятницу понизилась на 9% - перед выходными цены всегда циклично проседают. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $359 за тысячу кубометров.

Заметен разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой. Сентябрьский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $396; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $351.

Ветрогенерация в Европе с середины прошлой недели вернулась в диапазон привычных значений, характерных для этого периода времени. Ветряки 13 августа обеспечили 13% потребностей региона в электроэнергии, сообщает ассоциация WindEurope. В августе 2022 года их вклад был 10%, в июле 2023-го - 14%.

Запасы в Европе

Европа продолжает закачку газа в хранилища. Текущий уровень запасов достиг 89,09% - это на 14 процентных пунктов выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет, сообщает Gas Infrastructure Europe.

За газовые сутки 12 августа (выходной день) резервы удалось увеличить на 0,37 процентного пункта. Темпы закачки по-прежнему заметно уступают обычным уровням за последние пять лет. Тем не менее, в ближайшие дни можно будет обеспечить целевой уровень в 90% наполненности хранилищ.

Европейские терминалы по приему СПГ в июле работали со средней производительностью 56%, с начала августа загрузка составляет только 49%. В пересчете на сутки августовский импорт СПГ может быть минимальным с 2021 года.

Запасы в США

Состояние запасов в американских ПХГ приобретает все большее значение, так как страна активно наращивает экспорт.

США продолжают сезон закачки. За очередную отчетную неделю резервы газа выросли на 0,8 млрд куб. м - это в два раза меньше, чем стандартный объем для этого времени года.

Текущий уровень запасов в стране - 63%, что на 11 процентных пунктов превосходит средний за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго.