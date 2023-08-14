Глава "Транснефти" рассказал о расширении трубопроводной системы

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - "Транснефть" готова в установленные сроки завершить работы по расширению трубопроводной системы для обеспечения увеличения объемов транспортировки на ряде направлений, сообщил "Коммерсанту" глава компании Николай Токарев.

"Ощутимо расширить пропускную способность порта Приморск мы планируем уже в 2024 году, Новороссийска - в 2025 году. Объем работ большой, но они будут выполнены в срок. Все графики и подрядчики есть, деньги выделены, так что я уверен, что мы с этой серьезной задачей справимся. Хотя нам предстоит расширение, например, более 500 км трубопроводов в направлении Новороссийска. То есть реконструкция существующих нефтепередаточных станций, строительство новых, модернизация старой линейной части и создание новых участков. Все это само по себе является крупным проектом стоимостью около 130 млрд руб. Примерно по этой же схеме будет расширен маршрут до Приморска и сам порт", - сказал он.

"Мы обследовали несколько маршрутов до того, как приняли решение о Приморске и Новороссийске. Например, были варианты строительства нефтепроводов на Мурманск и на Обскую губу. Но эти направления исключительно сложные сами по себе, дорогостоящие и не позволяли в короткое время решить задачу по оперативной переориентации увеличенных потоков нефти на Восток. На такое расширение ВСТО потребовало бы более 1 трлн руб. инвестиций. Плюс были и технологические ограничения: около 400 км трассы на Мурманск пришлось бы тянуть по скалам, а на Обской губе сейчас и так тесно - там работает и строит мощности сразу несколько крупных российских нефтегазовых компаний. К тому же ресурсы для поставок в этих направлениях пришлось бы забирать с западной части страны и расширять всю соответствующую инфраструктуру. Так что расширение уже действующих портов стало оптимальным решением и позволило нам быстро и гибко закрыть вопрос дополнительных отгрузок", - продолжил глава компании.

Кроме того, "Транснефть" оптимизирует работу других портов. "Например, в Козьмино при проектной мощности 30 млн тонн в год мы в 2022 году перевалили 40 млн. В этом году полагаем отгрузить 42 млн тонн. И это не предел - там еще есть возможность реализовать ряд технических мероприятий и ускорить процедуру отгрузки нефти. Раньше на осмотр танкера контролирующими органами уходили целые сутки. Сейчас благодаря перестроению графика этой работы вместо 1,5 танкера в день у нас успевает 2, а то и 2,5 судна, что также увеличивает грузооборот", - уточнил Токарев.

"Помимо этого, мы готовимся восстановить поставки нефти на экспорт с первой очереди ВСТО через железную дорогу, через которую раньше отгружалось около 15 млн тонн нефти. Мы уже расконсервировали станцию Грузовая (обслуживает порт Козьмино) и провели тестовые поставки, которые показали готовность системы. Нефтекомпаниям осталось только решить вопрос с тарифами РЖД, чтобы это направление заработало. Надеемся, в следующем году маршрут на Восток будет полноценно загружен. Параллельно ведутся работы по строительству к 2026 году новой нефтеперекачивающей станции для увеличения до 7 млн тонн отгрузок нефти с железнодорожной станции Мегет в Иркутской области в восточном направлении. Там уже есть железнодорожная эстакада, и в целом это направление почти в готовом состоянии, его осталось немного доработать", - сказал глава компании.