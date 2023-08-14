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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

ЦБ предложил ужесточить требования к созданию резервов по займам с ПСК более 250% годовых

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - ЦБ РФ предлагает изменить подход к формированию резервов на возможные потери по займам: они будут формироваться не в зависимости от срока и суммы займа (до 30 тыс. до 30 дней), а в зависимости от размера полной стоимости кредита (250% и более).

Соответствующий проект указания опубликован на сайте регулятора.

Так, например, по договору потребительского займа с ПСК 250% и более МФО будут формировать резервы в размере 50% уже при просрочке от 8 до 30 дней. При этом по остальным договорам потребительского займа, заключенным с физическими лицами, при просрочке от 8 до 30 дней размер резервов будет составлять от 0% до 3% в зависимости от наличия обеспечения и его вида, пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.

Проектом также предлагается снизить значения резервов для договоров займа, которые обеспечены поручительством и (или) независимой гарантией, выданной региональной гарантийной организацией.

Предложения и замечания по проекту указания принимаются с 14 по 28 августа.

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