Золото продолжает дешеветь после самого резкого недельного падения за два месяца

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Цены на золото снижаются вечером в понедельник на фоне укрепления курса доллара.

Котировки декабрьских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 18:34 по московскому времени понизились на 0,2%, до $1942,1 за тройскую унцию. На минувшей неделе цены продемонстрировали максимальное падение почти за два месяца, пишет MaretWatch.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, растет на 0,2%.

Укрепление доллара, а также вероятность еще одного повышения процентной ставки Федрезерва в сентябре в случае нового ускорения инфляции довлеет над ценами на золото.

"Золото опускается все ближе к отметке $1900 за унцию из-за сильного доллара и перспектив новых подъемов ставки и её сохранения на высоком уровне в течение длительного времени", - отметил рыночный аналитик Kinesis Money Руперт Роулинг.