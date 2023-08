Фондовые индексы США упали более чем на 1%

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы упали по итогам торгов во вторник, S&P 500 завершил сессию на минимуме за месяц.

Давление на рынок оказали слабые статданные из Китая, спровоцировавшее общее ухудшение аппетита к риску. В то же время отчет о динамике розничных продаж в США за июль, оказавшийся лучше ожиданий экспертов, вызвал новую волну опасений в отношении дальнейшего подъема ставки Федеральной резервной системой (ФРС).

Розничные продажи в Штатах выросли на 0,7% относительно июня - максимально за шесть месяцев, сообщило во вторник министерство торговли страны. Эксперты, опрошенные Trading Economics в среднем прогнозировали их повышение на 0,4%.

Опубликованные статданные являются очередным подтверждением сохранения устойчивости американской экономики в условиях ужесточения денежно-кредитной политики американским ЦБ, отмечает Market Watch.

"Это не самые лучшие новости, когда вы ждете завершения цикла подъема ставки Федрезервом", - отмечает аналитик LPL Financial Куинси Кросби.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари заявил во вторник, что он пока не готов говорить о победе ФРС над инфляцией. "Инфляция замедляется. Мы добились прогресса и хорошего. Я доволен этим. Но она все еще слишком высока", - отметил Кашкари.

"Вопрос, который меня волнует, заключается в том, достаточно ли мы сделали, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю Федеральной резервной системы в 2%, или нам нужно сделать больше, - сказал он. - Я не готов сказать, что мы закончили".

Отчет Минтруда США, также обнародованный во вторник, показал максимальный с мая 2022 года рост стоимости импорта в стране. Импортные цены в июле увеличились на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0,1% месяцем ранее. В годовом выражении стоимость импорта уменьшилась в июле на 4,4% - слабее, чем месяцем ранее (-6,1%).

Котировки акций американских банков резко снизились во вторник. Днем ранее глава Федеральной корпорации по страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC) Мартин Грюнберг заявил о необходимости ужесточения регулирования крупных региональных банков.

Аналитик Fitch Крис Вулф сказал в интервью CNBC во вторник, что агентству, вероятно, придется понизить рейтинги многих банков США, поставленные на пересмотр в июне. Если Fitch снизит прогноз для американского банковского сектора в целом на одну ступень - до "AA-" с "A+", ему придется пересмотреть рейтинги более 70 фининститутов США, включая такие крупные как JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Corp., отметил Вулф.

Акции JPMorgan подешевели на 2,6% по итогам торгов, Bank of America - на 3,2%.

Котировки бумаг региональных банков KeyCorp, Comerica Inc., Citizens Financial Group и Capital One Financial Corp. упали на 3,5%, 4,5%, 4,4% и 2,1% соответственно.

Акции Discover Financial Services, работающей в сфере финансовых услуг, стали лидером падения среди компонентов индекса S&P 500 во вторник. Они подешевели на 9,4% к закрытию рынка на новости об уходе главного исполнительного директора Роджера Ротшильда.

Стоимость акций Bank of New York Mellon опустилась на 1,7% на информации, что инвесткомпания американского миллиардера Уоррена Баффета продала всю свою долю в банке в минувшем квартале.

Berkshire при этом приобрела акции трех застройщиков D.R. Horton Inc., Lennar Corp. и NVR Inc. на общую сумму $814 млн. Котировки бумаг этих компаний выросли по итогам торгов на 2,9%, 1,8% и 0,5% соответственно.

Акции PayPal Holdings Inc. упали в цене на 6% на информации об их продаже инвесткомпанией Elliott Investment Management.

Бумаги Home Depot Inc. подорожали на 0,7%. Оператор крупнейшей в США сети магазинов товаров для дома и ремонта зафиксировал 10%-ное сокращение чистой прибыли во втором финансовом квартале при уменьшении выручки на 2%. Компания подтвердила годовые прогнозы, предусматривающие снижение прибыли и выручки, а также объявила о запуске программы выкупа акций на $15 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов во вторник упал на 361,24 пункта (1,02%) и составил 34946,39 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 51,86 пункта (1,16%) - до 4437,86 пункта.

Nasdaq Composite потерял 157,28 пункта (1,14%) и составил 13631,05 пункта.