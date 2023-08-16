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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:49

Оценка роста ВВП еврозоны во II квартале подтверждена на уровне 0,3%

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Экономика стран еврозоны во втором квартале увеличилась на 0,3% по сравнению с предыдущим тремя месяцами, согласно данным статистического управления Европейского союза.

Таким образом, первоначальная оценка была подтверждена. Эксперты, опрошенные Trading Economics, также не ожидали пересмотра.

Эта вторая оценка ВВП из трех. Окончательные данные будут опубликованы 7 сентября.

Экономика еврозоны в апреле-июне относительно аналогичного периода 2022 года выросла на 0,6%, что также совпало с предварительно объявленным показателем и прогнозами аналитиков.

ВВП Евросоюза во втором квартале не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами и увеличился на 0,5% относительно апреля-июня прошлого года.

Объем экономики Германии также не изменился по сравнению с предыдущим кварталом, Франции - увеличился на 0,5%, Испании - вырос на 0,4%, Италии - уменьшился на 0,3%.

ЕС еврозона
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