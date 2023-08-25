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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Глава Бундесбанка считает преждевременной паузу в повышении ставок ЕЦБ

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Европейскому центробанку пока не стоит рассматривать возможность прекращения цикла повышений процентных ставок, сказал Bloomberg TV глава Бундесбанка Йоахим Нагель.

"Мне кажется, думать о паузе пока слишком рано, - считает он. - Нельзя забывать, что инфляция все еще составляет около 5%. Это слишком много. Наша цель - 2%, поэтому работа еще не закончена".

ЕЦБ 27 июля повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов. Базовая процентная ставка по кредитам теперь составляет 4,"5%, ставка по депозитам - 3,75%, ставка по маржинальным кредитам - 4,5%. В общей сложности ставки были подняты на 425 б.п. за последний год.

Европейская экономика пока успешно избегает рецессии, однако обнародованные 25 августа данные подтвердили стагнацию экономики Германии, крупнейшей в ЕС, во втором квартале 2023 года.

"Я часто слышу, что Германия - это "больной человек Европы". Это определенно не так, - заявил Нагель, указав на стабильные потребрасходы и рост зарплат. - Я все еще довольно оптимистично настроен и считаю, что мы сможем добиться "мягкой посадки".

Президент ЕЦБ Кристин Лагард в пятницу выступит с речью на симпозиуме в Джексон-Хоуле и может дать новые сигналы относительно планов регулятора по поводу ставок.

Очередное заседание европейского ЦБ пройдет 14 сентября.

Бундесбанк Германия ЕЦБ Йоахим Нагель Кристин Лагард Евросоюз
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