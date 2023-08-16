Благосостояние домохозяйств мира сократилось в 2022 году впервые за 14 лет

В России их благосостояние увеличилось на $600 млн, а медианный доход на душу населения вырос до $7 555 против $6897 годом ранее

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Благосостояние домохозяйств во всем мире снизилось на 2,4% в 2022 году, сократившись впервые с финансового кризиса 2008 года во многом из-за укрепления доллара к большинству основных мировых валют.

Об этом говорится в ежегодном докладе Global Wealth Report швейцарского банка Credit Suisse, который в 2023 году банк представил совместно с UBS.

Общее мировое благосостояние упало на $11,3 трлн, составив $454,4 трлн к концу года, а в расчете на душу взрослого населения показатель снизился на 3,6%, до $84 718.

Без учета колебаний валютных курсов общий показатель вырос на 3,4%, в подушевом выражении рост составил 2,2%. Но даже по этой методике рост показателей оказался бы самым медленным с 2008 года.

Сокращение стоимости финансовых активов стало главным фактором падения мирового благосостояния, тогда как нефинансовые активы, главным образом недвижимость, продемонстрировали устойчивость, несмотря на стремительный рост процентных ставок. Авторы доклада допускают, что в 2023 году ситуация может измениться.

Данные по регионам показывают, что общее благосостояние упало на $10,9 трлн в Северной Америке и Европе. В Азиатско-Тихоокеанском регионе потери составили $2,1 трлн, тогда как в Латинской Америке зафиксирован рост на $2,4 трлн за счет укрепления валют в регионе в среднем на 6% к доллару США.

Среди отдельных стран самое значительное сокращение благосостояния отмечено в США, Японии, Китае, Канаде и Австралии, наибольший рост - в России, Мексике, Индии и Бразилии.

По оценкам аналитиков, в 2022 году общий объем благосостояния в России вырос на $600 млн, а рубль укрепился к доллару на 5,6%. Медианный уровень благосостояния на душу населения составил $7 555 против $6897 годом ранее. Число долларовых миллионеров в России за прошлый год выросло на 56 человек.

Общее число долларовых миллионеров в мире сократилось на 3,5 млн человек, до 59,4 млн человек.

Эксперты UBS и Credit Suisse прогнозируют, что мировое благосостояние увеличится на 38% в течение следующих пяти лет и к 2027 году достигнет $629 трлн, при этом основной рост придется на страны со средним доходом граждан. Благосостояние на душу населения, как ожидается, превысит $110 тыс. в 2027 году, а число миллионеров достигнет 84 млн, при этом число ультра-богатых людей (UHNW), активы которых превышают $50 млн, как ожидается, составит 372 тыс.